Mang trải nghiệm mua sắm phong cách Nhật Bản đến Long Biên

FujiMart Ngọc Lâm đi vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới trên hành trình mở rộng hệ thống siêu thị của FujiMart Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân bằng những tiêu chuẩn quản lý và vận hành khắt khe từ Nhật Bản.

Đại diện FujiMart Việt Nam chia sẻ: "Trong gần 10 năm qua, hệ thống siêu thị FujiMart đã đón tiếp và phục vụ hàng triệu lượt khách hàng, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của người tiêu dùng Hà Nội. Việc đưa FujiMart Ngọc Lâm vào hoạt động tiếp tục cho thấy định hướng phát triển của hệ thống là mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại và tiện lợi cho cộng đồng cư dân; đồng thời quảng bá ẩm thực tươi ngon của Việt Nam trong phong cách phục vụ tận tâm của Nhật Bản".

"Fresh Everyday – Tươi ngon mỗi ngày" trong từng trải nghiệm mua sắm

Với diện tích kinh doanh hơn 650m2, FujiMart Ngọc Lâm được thiết kế theo hướng hiện đại, tối ưu công năng và tạo sự thuận tiện trong quá trình mua sắm. Không gian được bố trí khoa học giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm. Hệ thống sản phẩm đa dạng, được lựa chọn nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, từ thực phẩm tươi sống, đồ khô, đồ ăn chế biến sẵn đến hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng.

Không gian mua sắm được bố trí khoa học, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm

Tiếp nối triết lý "Fresh Everyday – Tươi ngon mỗi ngày" trên toàn hệ thống, FujiMart Ngọc Lâm chú trọng kiểm soát chất lượng và độ tươi mới của thực phẩm, đặc biệt với các nhóm rau củ quả, thịt cá. Đây là yếu tố quan trọng trong định hướng phục vụ người tiêu dùng của FujiMart, gắn chất lượng sản phẩm với nhu cầu chăm sóc bữa ăn chất lượng cho mỗi gia đình.

Khu thực phẩm tươi sống với sản phẩm tươi ngon mỗi ngày

Bên cạnh nhóm thực phẩm tươi sống, khu vực Delica mang đến nhiều lựa chọn với các món ăn chế biến sẵn, như: sushi nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản, các món Âu – Mỹ và ẩm thực truyền thống Việt Nam. Các món ăn được chế biến trực tiếp bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu tiện lợi của cư dân đô thị hiện đại.

Trong khi đó, quầy Bakery phục vụ các dòng bánh tươi được sản xuất trong ngày, mang tới những sản phẩm thơm ngon và phù hợp cho khách hàng yêu thích phong cách ẩm thực Nhật Bản.

Quầy Bakery phục vụ các dòng bánh tươi được sản xuất trong ngày theo quy trình đồng bộ

Đại diện FujiMart Ngọc Lâm chia sẻ, cơ sở mới sẽ tiếp tục kế thừa kinh nghiệm, phương pháp quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản của hệ thống, đặc biệt là việc kiểm soát độ tươi ngon của thực phẩm. Cùng với chất lượng hàng hóa, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, đề cao sự tận tâm, lịch sự và tinh thần hỗ trợ khách hàng, hướng tới trải nghiệm mua sắm thân thiện, chỉn chu và chuyên nghiệp.

Với sự hiện diện của cơ sở mới, FujiMart kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm quen thuộc, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hằng ngày và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực Ngọc Lâm nói riêng và Hà Nội nói chung.