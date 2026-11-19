‏Tối 18/11/2026, tại Lễ trao giải Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026 do Anphabe tổ chức, Wipro Consumer Care Việt Nam được vinh danh năm thứ 10 liên tiếp, tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu nhà tuyển dụng trên thị trường Việt Nam.‏

‏Năm nay, doanh nghiệp vươn lên ‏‏hạng 35 toàn quốc, tăng 15 bậc so với năm 2025,‏‏ đồng thời xếp hạng 16 trong ngành Hàng Tiêu Dùng – Khối Doanh Nghiệp Lớn. Wipro cũng góp mặt trong Top 50 Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Với Sinh Viên Việt Nam 2026, đứng thứ 7 ở nhóm ngành học Khoa học Tự nhiên và được ghi nhận trong Top Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Có Nguồn Nhân Lực Hạnh Phúc 2026.‏

‏Phát triển con người – Nền tảng của môi trường làm việc bền vững‏

‏Tại Wipro Consumer Care Việt Nam, con người luôn giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn. Doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc nơi nhân viên được tôn trọng, lắng nghe, trao quyền và có cơ hội phát triển năng lực, đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động, hợp tác và không ngừng học hỏi.‏

‏Định hướng này được cụ thể hóa thông qua các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhiều cấp độ, từ nâng cao năng lực lãnh đạo, tư duy chiến lược và khả năng thích ứng trước biến động đến phát triển kỹ năng chuyên môn và thúc đẩy hợp tác liên phòng ban.‏

‏Bên cạnh các chương trình phát triển lãnh đạo trong nước và quốc tế, Wipro còn đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa. Tiêu biểu trong năm 2026, chương trình Sales Trainee – Giám sát Bán hàng Tập sự thu hút hơn 500 hồ sơ ứng tuyển trên toàn quốc. Qua nhiều vòng tuyển chọn, 16 ứng viên được lựa chọn tham gia lộ trình phát triển kéo dài 9 tháng, hướng đến các vị trí Giám sát Bán hàng trong tương lai.‏

‏Ngoài đầu tư phát triển năng lực, Wipro tập trung xây dựng văn hóa hợp tác và gắn kết giữa đội ngũ nhà máy, văn phòng và thị trường trên toàn quốc. Các chương trình như Factory Trip, Strategy Day, Manager Day, Spirit of Wipro Run, hoạt động thường niên nhân dịp 8 tháng 3, 20 tháng 10 và chương trình ghi nhận nhân viên được tổ chức xuyên suốt năm, tạo cơ hội kết nối, chia sẻ và tăng cường sự thấu hiểu giữa các bộ phận. Qua đó, doanh nghiệp thúc đẩy tinh thần đồng đội, sự phối hợp và xây dựng môi trường làm việc tích cực, gắn kết.‏

‏Giải chạy thường niên Spirit of Wipro Run dành cho nhân viên, đối tác và người thân, với nhiều hoạt động thú vị: Gian hàng gây quỹ, trò chơi trẻ em, rút thăm may mắn,...‏

‏Đổi mới công nghệ – Động lực nâng cao năng lực cạnh tranh‏

‏Song hành cùng chiến lược phát triển con người, Wipro Consumer Care Việt Nam không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nhiều lĩnh vực. Với tầm nhìn tiên phong, doanh nghiệp đã kiến tạo một hệ sinh thái vận hành toàn diện, nơi mọi khâu từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, tiếp thị, kinh doanh đến nhân sự đều được tối ưu hóa cùng sự hỗ trợ của AI. ‏

‏Đặc biệt, doanh nghiệp ưu tiên phát triển năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ nhân sự, khuyến khích tư duy đổi mới và chủ động khai thác công nghệ trong công việc hằng ngày. Những sáng kiến này góp phần nâng cao năng suất, tối ưu chi phí, tăng tốc độ triển khai và thúc đẩy sự phối hợp giữa các phòng ban, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của tương lai.‏

‏Trong sản xuất và vận hành, doanh nghiệp áp dụng các phương pháp quản trị tiên tiến như Lean Manufacturing, Kaizen và tự động hóa nhằm tối ưu nguồn lực và duy trì văn hóa cải tiến liên tục. Bên cạnh đó, các nền tảng số hóa như Everest và SAP WelConnect được triển khai đồng bộ để chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện trải nghiệm làm việc cho nhân viên.‏

‏Wipro cho ra mắt nền tảng WelConnect, nơi nhân viên có thể dễ dàng theo dõi ‏‏thông tin và lịch làm việc của mình.‏

‏Không dừng lại ở hiệu quả kinh doanh, Wipro Consumer Care Việt Nam còn hướng đến phát triển bền vững thông qua các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời, tái sử dụng nước mưa và giảm thiểu chất thải tại nhà máy. Trong các hoạt động cộng đồng, doanh nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn với giải chạy Spirit of Wipro Run 2026 thu hút hơn 1.700 lượt tham gia, quyên góp 232 triệu đồng cho quỹ từ thiện, cùng các sáng kiến trao tặng máy tính tái sử dụng cho con em nhân viên và cứu trợ thiên tai.‏

‏Một thập kỷ được ghi nhận, tiếp tục đầu tư cho tương lai‏

‏Bà Vũ Thị Hoàng Lan, Giám đốc Nhân sự Wipro Consumer Care Việt Nam, chia sẻ: "Mười năm liên tiếp được vinh danh là dấu mốc đáng tự hào, nhưng điều quan trọng hơn là những nỗ lực không ngừng của tập thể Wipro trong việc xây dựng một môi trường làm việc ngày càng tốt hơn. Chúng tôi xem sự ghi nhận này vừa là động lực, vừa là trách nhiệm để tiếp tục đầu tư vào con người, thúc đẩy đổi mới và tạo thêm cơ hội phát triển cho đội ngũ trong những năm tới."‏

‏Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1996, Wipro Consumer Care Việt Nam hiện có hơn 1.700 nhân viên tại nhà máy, văn phòng và các khu vực kinh doanh, cùng mạng lưới phân phối hơn 170.000 điểm bán trên toàn quốc. Doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu chăm sóc cá nhân và gia đình quen thuộc như Enchanteur, Romano, MaxKleen, Gervenne, Carrie Junior, Aiken và Bio-essence, phục vụ nhu cầu đa dạng của hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.‏

‏Xem thêm tại: ‏‏https://wiprocci.com/vietnam/‏‏ để cùng tìm hiểu về hành trình phát triển tại Việt Nam của Wipro Consumer Care Vietnam.‏