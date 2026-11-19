‏Với lãi suất chỉ từ 7,38%/năm, thời hạn vay lên đến 12 tháng, chương trình hỗ trợ khách hàng bổ sung nguồn vốn với chi phí vốn vay hợp lý trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm. Đây cũng là một trong những chính sách nằm trong chuỗi hoạt động tri ân khách hàng của VRB dịp kỷ niệm 20 năm thành lập của ngân hàng.‏

‏Lãi suất ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vốn cuối năm‏

‏Những tháng cuối năm là giai đoạn nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, thương mại và dịch vụ tăng cao. Với các hộ kinh doanh, việc nhập hàng hóa, mua nguyên vật liệu và thanh toán chi phí vận hành đòi hỏi nguồn vốn kịp thời. Việc được tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý giúp khách hàng giảm áp lực dòng tiền và chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh.‏

‏Đáp ứng nhu cầu này, VRB triển khai chương trình giảm 1% lãi suất dành cho khách hàng lần đầu vay sản xuất, kinh doanh hoặc vay thấu chi sản xuất, kinh doanh tại ngân hàng. Theo đó, lãi suất vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn chỉ từ 7,38%/năm; lãi suất vay thấu chi sản xuất, kinh doanh có tài sản bảo đảm chỉ từ 9,0%/năm, với thời hạn khoản vay lên đến 12 tháng.‏

‏Linh hoạt lựa chọn giải pháp sử dụng vốn‏

‏Đối với khoản vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn thông thường, lãi vay được tính trên dư nợ thực tế theo thỏa thuận tín dụng. ‏

‏Bên cạnh đó, VRB còn cung cấp sản phẩm thấu chi sản xuất, kinh doanh có tài sản bảo đảm - phù hợp với khách hàng thường xuyên phát sinh nhu cầu thanh toán và bổ sung vốn lưu động.‏

‏Với hình thức vay này, khách hàng của VRB được cấp một hạn mức tín dụng để chủ động sử dụng theo nhu cầu thực tế. Lãi vay chỉ tính trên số tiền thực tế sử dụng, thay vì toàn bộ hạn mức được cấp. Cơ chế này giúp hộ kinh doanh linh hoạt cân đối dòng tiền và đáp ứng các khoản chi phát sinh.‏

‏Tùy kế hoạch kinh doanh và nhu cầu dòng tiền, khách hàng có thể lựa chọn giải pháp phù hợp để sử dụng vốn hiệu quả.‏

‏Ưu đãi trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm VRB‏

‏Chương trình ưu đãi giảm lãi suất vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn nằm trong chuỗi hoạt động tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập VRB. Thông qua chương trình, ngân hàng tiếp tục cung cấp các giải pháp tài chính gắn với nhu cầu thực tế, hỗ trợ khách hàng chủ động nguồn vốn và tối ưu chi phí.‏

‏Cùng với các chính sách ưu đãi, VRB tiếp tục phát triển sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.‏

‏Để tìm hiểu chương trình và điều kiện áp dụng, khách hàng liên hệ Hotline 1800 6656 (miễn phí) hoặc truy cập website‏‏ ‏‏https://vrbank.com.vn/‏‏.‏