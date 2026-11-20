‏Khi tiết kiệm không còn là hành trình đơn độc‏

‏Với thông điệp "Tiết kiệm cùng hội – Chạm đích cùng vui", Hũ Mục Tiêu cho phép nhiều thành viên cùng tham gia đóng góp vào mục tiêu tài chính chung, trải nghiệm việc có bạn đồng hành trên hành trình định hướng tương lai.‏

‏Khách hàng có thể dễ dàng tạo một mục tiêu tiết kiệm chung, mời người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp tham gia, cùng theo dõi tiến độ thực hiện trên VPBank NEO và duy trì động lực trong suốt hành trình tích lũy. Mỗi khoản đóng góp không chỉ giúp gia tăng số tiền tích lũy mà còn tạo thêm động lực để cả nhóm duy trì kế hoạch tài chính dài hạn. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm tiền gửi, Hũ Mục Tiêu còn trở thành công cụ giúp xây dựng thói quen tài chính lành mạnh, tạo động lực và tăng tính gắn kết giữa các thành viên.‏

‏Điểm khác biệt của Hũ Mục Tiêu nằm ở cơ chế "cùng mục tiêu, riêng tài sản". Dù tham gia tiết kiệm theo nhóm, mỗi thành viên vẫn sở hữu và quản lý độc lập khoản tiền gửi của mình, đồng thời theo dõi được quá trình hoàn thành mục tiêu chung của cả nhóm. Giải pháp này giúp kết hợp tinh thần đồng hành với sự minh bạch và an toàn tài chính cho từng cá nhân.‏

‏Bên cạnh đó, khách hàng được chủ động thiết lập mục tiêu tài chính, lựa chọn thời gian tiết kiệm phù hợp từ ngắn hạn đến dài hạn (thời hạn gửi tiền tối thiểu 31 ngày và tối đa 1095 ngày), đồng thời, không giới hạn số lần gửi tiền trong suốt thời gian tham gia (trừ 6 ngày cuối cùng của kỳ hạn). Để việc tích lũy trở nên dễ dàng hơn, VPBank còn cung cấp tính năng Gửi tiền tự động từ tài khoản thanh toán theo ngày, tuần, tháng, hoặc các tần suất khác theo quy định của VPBank từng thời kỳ. Giải pháp này giúp khách hàng duy trì thói quen tích lũy đều đặn mà không cần thực hiện thao tác thủ công cho từng lần gửi tiền.‏

‏Ngoài ra, khách hàng có thể điều chỉnh mục tiêu tài chính hoặc thời gian thực hiện mục tiêu để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế phát sinh.‏‏ Sản phẩm cũng hỗ trợ cơ chế rút trước hạn một phần gốc theo quy định, giúp người dùng linh hoạt quản lý dòng tiền mà vẫn duy trì được hành trình tích lũy dài hạn.‏‏ Đồng thời, khách hàng có thể linh hoạt điều chỉnh mục tiêu tài chính để phù hợp hơn với khả năng tích lũy thực tế, từ đó dễ dàng quản lý và sử dụng nguồn tiền khi cần thiết mà vẫn duy trì được kế hoạch tiết kiệm dài hạn.‏

‏Gia tăng hiệu quả tích lũy linh hoạt‏

‏Không phải mục tiêu tài chính nào cũng cần bắt đầu bằng một khoản tiền lớn, với Hũ Mục Tiêu, khách hàng có thể chia nhỏ kế hoạch, cùng những người thân thiết đóng góp đều đặn và gia tăng giá trị khoản tích lũy thông qua sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn của VPBank.‏

‏Một chuyến du lịch cùng hội bạn thân sẽ dễ dàng hơn khi cả nhóm cùng lên kế hoạch và chủ động tiết kiệm. Đồng thời, mỗi tháng khi có thêm khoản tiền dành cho chuyến đi, các thành viên có thể tiếp tục gửi thêm vào Hũ Mục Tiêu. Khoản tiền được tích lũy dần theo thời gian sẽ được hưởng lãi suất theo quy định, giúp nhóm vừa duy trì kỷ luật tiết kiệm, vừa gia tăng giá trị khoản tiền dành cho chuyến đi. Đến khi mục tiêu hoàn thành, cả nhóm không chỉ có chuyến du lịch hơn cả mong đợi, mà còn có một hành trình cùng nhau tiết kiệm đầy hào hứng.‏

‏Hay những mục tiêu cần nguồn tài chính lớn như mua xe, mua nhà, sửa sang tổ ấm hoặc khoản vốn cho kế hoạch dài hạn, việc hai vợ chồng cùng tiết kiệm sẽ giúp kế hoạch trở nên rõ ràng và chủ động hơn. Với mục tiêu mua xe, mỗi người có thể dành một phần thu nhập hàng tháng để cùng tích lũy, những khoản tiền nhỏ được bổ sung đều đặn sẽ dần hình thành một khoản tài chính đáng kể, trong khi phần tiền gửi còn có cơ hội sinh lời với mức lãi suất áp dụng tương ứng.‏

‏Đặc biệt, Hũ Mục Tiêu có thể trở thành nơi để cả gia đình cùng xây dựng những khoản tiền có mục đích, thay vì những khoản tiền nhàn rỗi được sử dụng cho hoạt động chi tiêu nhỏ lẻ, mỗi thành viên được chủ động dành một phần tiền cho mục tiêu chung. Dù là một chuyến đi cùng bạn bè, tài sản lớn của hai vợ chồng hay kế hoạch dài hạn của cả gia đình, việc bắt đầu sớm và duy trì tích lũy đều đặn sẽ giúp những mục tiêu tưởng như còn xa trở nên cụ thể hơn.‏

‏Đáng chú ý, lãi suất Hũ Mục Tiêu lên tới 7,2%/năm - cao nhất trong nhóm sản phẩm linh hoạt, thuộc nhóm mức lãi suất cạnh tranh trên thị trường, giúp khoản tiền nhàn rỗi được gia tăng giá trị trong thời gian khách hàng kiên trì theo đuổi mục tiêu tài chính.‏

‏Theo đó, mỗi khoản tiền gửi được áp dụng mức lãi suất tương ứng với thời hạn gửi tiền và biểu lãi suất tại thời điểm phát sinh giao dịch. Mức lãi suất này được cố định trong suốt thời hạn của khoản tiền gửi.‏

‏Đối với các khoản tiền gửi thêm trong thời hạn của khoản tiền gửi Hũ Mục Tiêu, lãi suất được xác định theo biểu lãi suất áp dụng tại thời điểm khách hàng gửi thêm tiền và được cố định trong suốt thời hạn của khoản tiền gửi được gửi thêm. Điều này giúp khách hàng chủ động hơn trong việc hoạch định kế hoạch tài chính và gia tăng số tiền tích lũy, đồng thời chủ động tận dụng mức lãi suất tại từng thời điểm.‏

‏Sự kết hợp giữa tính linh hoạt trong tích lũy và mức lãi suất cạnh tranh lên tới 7,2%/năm giúp Hũ Mục Tiêu trở thành giải pháp phù hợp để khách hàng vừa duy trì thói quen tiết kiệm, vừa gia tăng giá trị cho những khoản tiền dành riêng cho các mục tiêu trong tương lai.‏

‏Việc ra mắt tính năng Tiết kiệm nhóm trên Hũ Mục Tiêu tiếp tục thể hiện cam kết của VPBank trong việc không ngừng đổi mới các giải pháp tài chính số, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hiện đại, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu thực tế của cuộc sống.‏

‏Hũ Mục Tiêu không chỉ là nơi tích lũy tài chính mà còn là công cụ giúp lan tỏa tinh thần đồng hành, kết nối và tạo động lực để mỗi người kiên trì hơn trên hành trình chinh phục những mục tiêu quan trọng.‏