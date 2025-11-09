Danh tính nghi phạm cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Dương Trọng Hoàng, (SN năm 2006, trú xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 10h ngày 7/11, Hoàng lái xe máy đến cửa hàng Vàng bạc Hạnh Thuý, địa chỉ tại thôn 4, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên để hỏi mua vàng.

Dương Trọng Hoàng bị người dân bắt giữ ngay sau khi cướp tiệm vàng Hạnh Thúy.

Chủ cửa hàng lấy ra một sợi dây chuyền vàng trọng lượng 5 chỉ và đưa cho Hoàng xem. Hoàng cầm trên tay xem rồi bỏ chạy ra hướng xe máy nhằm tẩu thoát.

Lúc này, anh Hạnh (chủ cửa hàng) truy hô và đuổi theo nên Hoàng không kịp lên xe máy để tẩu thoát mà chạy bộ về phía chợ Trại Cau.

Thấy anh Hạnh truy hô, người dân xung quanh cũng truy đuổi cùng và bắt giữ được Hoàng, thu giữ vật chứng và trình báo đến Công an xã Trại Cau. Ước tính giá trị của sợi dây chuyền khoảng 70 triệu đồng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Trại Cau đã kịp thời có mặt tại hiện trường, khống chế và đưa đối tượng cùng vật chứng thu giữ về trụ sở Công an xã để làm việc.

Lực lượng chức năng bắt giữ Dương Trọng Hoàng sau khi cướp tiệm vàng.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận hiện đang là sinh viên chưa có tiền án, tiền sự. Do mải chơi, cần tiền tiêu xài và trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân hãy nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình. Các cơ sở kinh doanh cần trang bị các thiết bị camera an ninh, chuông cảnh báo và cần có lực lượng bảo vệ (đối với các cơ sở kinh doanh lớn).

Đối với cá nhân, khi ra đường không nên mang theo nhiều tài sản có giá trị, cẩn thận khi sử dụng điện thoại, túi xách nơi công cộng, khoá cửa khi ra khỏi nhà.

Trước đó, ngày 22/10, tiệm vàng Bình Hương ở khu Cẩm Phú 7A, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh cũng bị một nam thanh niên lao vào cướp giật chiếc nhẫn trọng lượng 3 chỉ loại vàng 999 (ký hiệu Bình Hương trên nhẫn), giá trị hơn 45 triệu đồng.

Qua xác minh nhanh, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 2001, trú tại khu Cẩm Phú 3, phường Cửa Ông). Được sự vận động của Công an phường Cửa Ông, thanh niên này đã ra đầu thú.