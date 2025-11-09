Người 18 tuổi, đang đi học có được mở thẻ tín dụng không?

Theo Thông tư 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định rõ đối tượng được sử dụng thẻ ngân hàng (bao gồm thẻ tín dụng) như sau: cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được làm chủ thẻ chính.

Ngoài ra, cá nhân từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi (không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự) được sử dụng thẻ (ví dụ thẻ phụ) theo quy định.

Nói cách khác, về mặt pháp lý, nếu bạn đủ từ 18 tuổi trở lên và đáp ứng điều kiện hành vi dân sự thì bạn nằm trong đối tượng được cấp thẻ chính. Tuy nhiên, Thông tư cũng yêu cầu tổ chức phát hành thẻ phải thẩm định khả năng tài chính, mục đích sử dụng, phương án trả nợ… trước khi cấp tín dụng qua thẻ tín dụng.

Vì vậy, việc mở thẻ tín dụng không chỉ phụ thuộc vào tuổi mà còn phụ thuộc vào việc ngân hàng xét duyệt bạn có khả năng trả nợ và điều kiện tài chính.

Trên thực tế, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đã công bố thông tin cho biết người từ 18 tuổi trở lên có thể đăng ký thẻ tín dụng, có sản phẩm riêng dành cho sinh viên. Những dòng thẻ này thường có hạn mức thấp chỉ 5-10 triệu đồng, yêu cầu khá đơn giản: chỉ cần CCCD, thẻ sinh viên, giấy xác nhận đang học tại trường, đôi khi đi kèm sổ tiết kiệm hoặc người bảo lãnh là phụ huynh.

Trên thế giới, việc cấp thẻ tín dụng cho người trẻ, đặc biệt là sinh viên, đã trở thành xu hướng phổ biến và có tính giáo dục tài chính. Các trường đại học còn hợp tác với ngân hàng để cung cấp thẻ liên kết sinh viên và ngân hàng, giúp thanh toán học phí, mua vé tàu xe, và nhận hoàn tiền cho giao dịch học tập. Các chuyên gia tài chính đánh giá đây là bước đi quan trọng giúp giới trẻ xây dựng lịch sử tín dụng sớm, học cách chi tiêu có kế hoạch, tránh sa vào nợ xấu khi trưởng thành.

Tại Việt Nam, xu hướng này mới chỉ bắt đầu, nhưng đang phát triển nhanh cùng với làn sóng tài chính số và thanh toán không tiền mặt. Việc nhiều ngân hàng tung sản phẩm “thẻ sinh viên” không chỉ giúp người trẻ tiếp cận tín dụng một cách an toàn, mà còn thể hiện chiến lược dài hạn nuôi dưỡng tệp khách hàng tương lai từ giảng đường đại học.

Sở hữu thẻ tín dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích, bạn có thể thanh toán ngay cả khi chưa có sẵn tiền mặt, được hưởng ưu đãi, hoàn tiền, tích điểm, trả góp, xây dựng lịch sử tín dụng sớm. Hơn nữa, nếu ở tuổi 18 bạn đã bắt đầu dùng thẻ tín dụng một cách có trách nhiệm, bạn có thể tạo nền tảng tốt cho hồ sơ tín dụng tương lai.

Tuy nhiên bên cạnh lợi ích cũng có những lưu ý rất quan trọng. đầu tiên là lãi suất thẻ tín dụng thường cao nếu bạn không trả dư nợ đúng hạn; chi tiêu vượt khả năng dễ dẫn đến nợ xấu, ảnh hưởng uy tín tín dụng và khả năng vay vốn sau này. Bạn cần đọc kỹ điều khoản hợp đồng mở thẻ: phí thường niên, lãi suất, phương thức thanh toán tối thiểu. Đồng thời, bạn cần có kế hoạch chi tiêu và trả nợ rõ ràng, không nên dùng thẻ chỉ vì thích rồi “quên” trả. Với người 18 tuổi chưa đi làm, nếu mở thẻ rồi nhưng không có nguồn thu nhập ổn định thì rủi ro lớn hơn là bạn có thể gặp khó khăn khi trả. Vì vậy, nếu bạn mở thẻ, hãy cân nhắc chọn loại thẻ có hạn mức thấp, dùng thận trọng, luôn thanh toán đúng hạn, và tránh rút tiền mặt từ thẻ, vì rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng thường chịu lãi suất và phí cao hơn.



