Nhận thông báo về số tiền lạ 20 tỷ đồng, người đàn ông chờ trời sáng đến ngân hàng rút sổ tiết kiệm để chuyển đi: Công an lập tức có mặt xác minh

08-11-2025 - 20:10 PM | Smart Money

Sau khi biết ông Chính cao tuổi, không có tài khoản Ngân hàng mà chỉ có sổ tiết kiệm, đối tượng đã yêu cầu ông Chính sáng ngày 4/11/2025 phải đi rút tiền tiết kiệm để gửi cho đối tượng.

Nhận thông báo về số tiền lạ 20 tỷ đồng, người đàn ông chờ trời sáng đến ngân hàng rút sổ tiết kiệm để chuyển đi: Công an lập tức có mặt xác minh- Ảnh 1.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an xã, ông Chính đã nhận thức được phương thức, thủ đoạn của tội phạm và bảo toàn được tài sản của mình.

Vào 20h ngày 3/11/2025, ông Nguyễn Văn Chính, sinh 1953, ở thôn Quý Dương, xã Mao Điền, Hải Phòng, nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan pháp luật, thông báo về việc ông Chính có liên quan đến một vụ án lừa đảo với số tiền lên đến 20 tỷ đồng.

Nắm bắt được tâm lý hoang mang của ông, đối tượng liên tục gọi điện đe dọa, đồng thời hỏi ông Chính có tài khoản Ngân hàng không. Sau khi biết ông Chính cao tuổi, không có tài khoản Ngân hàng mà chỉ có sổ tiết kiệm, đối tượng đã yêu cầu ông Chính sáng ngày 4/11/2025 phải đi rút tiền tiết kiệm để gửi cho đối tượng.

Đến sáng 4/11/2025, đối tượng liên tục gọi cho ông Chính đe dọa và yêu cầu ông rút tiền. Ông Chính đã ra Ngân hàng và rút 50 triệu đồng để gửi theo yêu cầu của đối tượng. Tuy nhiên, ông Chính lúc này đã bình tĩnh, nhớ ra mình đã được Công an xã tuyên truyền về các hoạt động lừa qua mạng nên đã không chuyển tiền cho đối tượng mà đến gặp đồng chí Chủ tịch UBND xã để hỏi thông tin.

Ngay sau tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND xã Mao Điền đã chỉ đạo và phối hợp cùng lực lượng Công an xã xác minh vụ việc, trực tiếp tuyên truyền cho ông Chính về các thủ đoạn mạo danh cơ quan pháp luật để lừa đảo qua mạng đang diễn ra trong thời gian qua. Lực lượng Công an đã tổ chức liên lạc với số điện thoại đã liên hệ với ông Chính nhưng đối tượng đã khóa máy.

Nhờ thông tin, sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an xã, ông Chính đã nhận thức được phương thức, thủ đoạn của tội phạm và bảo toàn được tài sản của mình. Vụ việc trên là lời cảnh báo thiết thực đến người dân, đặc biệt là người cao tuổi cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin và làm theo các cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và yêu cầu chuyển tiền. Công an xã Mao Điền cũng tuyên truyền đến người dân về việc các cơ quan bảo vệ pháp luật tuyệt đối không làm việc với người dân qua điện thoại về việc trao đổi liên quan đến vụ án, vụ việc và yêu cầu cung cấp thông tin, chuyển tiền…

Thu Thuỷ

