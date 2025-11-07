Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một người dân ở Hà Nội mất 282 triệu đồng do mua phải vàng giả

07-11-2025 - 21:17 PM | Smart Money

Một người dân ở Hà Nội mất 282 triệu đồng do mua phải vàng giả

Sau khi giao dịch cặp nhẫn vàng với giá 282 triệu đồng (tương đương 2 cây vàng thật), khi đi kiểm tra lại, nạn nhân phát hiện đó vàng giả.

Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, thị trường vàng trên thế giới và trong nước thường xuyên biến động mạnh khiến nhu cầu giao dịch mua bán tăng cao. Lợi dụng tình trạng này, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo bán vàng giả.

Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận người dân hoặc tiệm vàng, giả vờ có dây chuyền hoặc nhẫn vàng cần bán gấp với giá rẻ hơn thị trường. Để tạo lòng tin, chúng còn dùng bút thử hoặc máy soi giả, chứng minh đó là “vàng thật”. Khi kiểm tra lại, nhiều người mới tá hỏa khi phát hiện đó chỉ là kim loại được mạ vàng tinh vi.

Mới đây, Công an xã Quảng Oai, TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của một người dân về việc bị lừa đảo mua vàng giả. Theo đó, vào sáng ngày 22/10/2025, một đôi nam nữ mang một cặp nhẫn vàng đến địa bàn thôn Hưng Đạo, xã Quang Oai.

Do chủ quan, sau khi giao dịch cặp nhẫn vàng trên với giá 282 triệu đồng (tương đương 2 cây vàng thật), khi đi kiểm tra lại, nạn nhân phát hiện đó vàng giả.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân và các chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc không nên mua các loại vàng, trang sức trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Các cửa hàng cũng nâng cao cảnh giác, sử dụng các loại máy chuyên dụng, hiện đại để kiểm tra chất lượng vàng, không nên chỉ dựa vào kinh nghiệm thủ công hay bút thử vàng trôi nổi.

Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu khả nghi, người dân cần báo ngay cho công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định.


Theo Anh Anh

VTV

