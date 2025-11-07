Vietcombank sẽ ngừng gửi mã OTP qua tin nhắn SMS cho những khách hàng sau

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, trong trường hợp khách hàng đã đủ điều kiện xác thực bằng Smart OTP, Vietcombank sẽ ngừng áp dụng SMS OTP đối với giao dịch Chuyển tiền trong hệ thống Vietcombank và Nạp tiền điện thoại trên ứng dụng VCB Digibank.

Việc dừng xác thực bằng phương thức xác thực SMS OTP và thay thế bằng phương thức xác thực Smart OTP chỉ áp dụng cho các khách hàng thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Khách hàng đã đăng ký và kích hoạt thành công dịch vụ VCB Digibank.

- Khách hàng đã kích hoạt thành công phương thức xác thực Smart OTP.

- Khách hàng đã thực hiện thành công tối thiểu 02 giao dịch xác thực bằng SMS OTP trước đó.

Đối với các giao dịch khác (ngoài giao dịch chuyển tiền trong hệ thống và nạp tiền điện thoại), các phương thức xác thực giao dịch sẽ vẫn được duy trì như hiện tại. Chính sách có hiệu lực từ ngày 05/11/2025.

Theo Vietcombank, thay đổi này nhằm nâng cao an toàn bảo mật và tối ưu trải nghiệm giao dịch trực tuyến cho khách hàng. Smart OTP là phương thức xác thực được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VCB Digibank. Khi giao dịch, khách hàng nhận mã OTP ngay trong ứng dụng mà không cần chờ tin nhắn SMS.

Phương thức này mang lại nhiều lợi ích như: Xác thực nhanh chóng, miễn phí hoàn toàn, có thể sử dụng ở bất kỳ đâu, kể cả khi ở nước ngoài, không phụ thuộc vào nhà mạng.

Đáng chú ý, với SMS OTP, khách hàng chỉ thực hiện được giao dịch với hạn mức tối đa 100 triệu VND/ngày. Smart OTP giúp khách hàng thực hiện được các giao dịch với hạn mức cao hơn.