Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietcombank sẽ ngừng gửi mã OTP qua tin nhắn SMS cho những khách hàng sau

07-11-2025 - 15:40 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Vietcombank, thay đổi này nhằm nâng cao an toàn bảo mật và tối ưu trải nghiệm giao dịch trực tuyến cho khách hàng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, trong trường hợp khách hàng đã đủ điều kiện xác thực bằng Smart OTP, Vietcombank sẽ ngừng áp dụng SMS OTP đối với giao dịch Chuyển tiền trong hệ thống Vietcombank và Nạp tiền điện thoại trên ứng dụng VCB Digibank.

Việc dừng xác thực bằng phương thức xác thực SMS OTP và thay thế bằng phương thức xác thực Smart OTP chỉ áp dụng cho các khách hàng thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Khách hàng đã đăng ký và kích hoạt thành công dịch vụ VCB Digibank.

- Khách hàng đã kích hoạt thành công phương thức xác thực Smart OTP.

- Khách hàng đã thực hiện thành công tối thiểu 02 giao dịch xác thực bằng SMS OTP trước đó.

Đối với các giao dịch khác (ngoài giao dịch chuyển tiền trong hệ thống và nạp tiền điện thoại), các phương thức xác thực giao dịch sẽ vẫn được duy trì như hiện tại. Chính sách có hiệu lực từ ngày 05/11/2025.

Theo Vietcombank, thay đổi này nhằm nâng cao an toàn bảo mật và tối ưu trải nghiệm giao dịch trực tuyến cho khách hàng. Smart OTP là phương thức xác thực được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VCB Digibank. Khi giao dịch, khách hàng nhận mã OTP ngay trong ứng dụng mà không cần chờ tin nhắn SMS.

Phương thức này mang lại nhiều lợi ích như: Xác thực nhanh chóng, miễn phí hoàn toàn, có thể sử dụng ở bất kỳ đâu, kể cả khi ở nước ngoài, không phụ thuộc vào nhà mạng.

Đáng chú ý, với SMS OTP, khách hàng chỉ thực hiện được giao dịch với hạn mức tối đa 100 triệu VND/ngày. Smart OTP giúp khách hàng thực hiện được các giao dịch với hạn mức cao hơn.

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trừ vay mua ô tô, người dân sắp được vay tới 400 triệu đồng tại công ty tài chính?

Trừ vay mua ô tô, người dân sắp được vay tới 400 triệu đồng tại công ty tài chính? Nổi bật

TS. Cấn Văn Lực: Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, nhưng phần lớn thiếu kiến thức cơ bản, đầu tư theo phong trào

TS. Cấn Văn Lực: Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, nhưng phần lớn thiếu kiến thức cơ bản, đầu tư theo phong trào Nổi bật

Chiêu lừa đảo chiếm luôn tài khoản ngân hàng, người dân hết sức cảnh giác

Chiêu lừa đảo chiếm luôn tài khoản ngân hàng, người dân hết sức cảnh giác

15:09 , 07/11/2025
Chủ tài khoản Vietcombank, Agribank, TPBank, MB cần lưu ý: Một thay đổi quan trọng khi chuyển tiền online trên app

Chủ tài khoản Vietcombank, Agribank, TPBank, MB cần lưu ý: Một thay đổi quan trọng khi chuyển tiền online trên app

15:05 , 07/11/2025
Hộ kinh doanh chú ý: Rủi ro khi không lấy hóa đơn đầu vào gồm những gì?

Hộ kinh doanh chú ý: Rủi ro khi không lấy hóa đơn đầu vào gồm những gì?

14:09 , 07/11/2025
Nhiều người cao tuổi đến Agribank, BIDV, VietinBank,... để rút sổ tiết kiệm, chuyển khoản một lúc cả trăm triệu: Nhân viên từ chối giao dịch và mời công an sau khi thấy dấu hiệu bất thường

Nhiều người cao tuổi đến Agribank, BIDV, VietinBank,... để rút sổ tiết kiệm, chuyển khoản một lúc cả trăm triệu: Nhân viên từ chối giao dịch và mời công an sau khi thấy dấu hiệu bất thường

11:51 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên