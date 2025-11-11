Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Danh tính người đàn ông cắt 50m2 đất tặng hàng xóm ở Hà Nội: Câu chuyện phía sau

11-11-2025 - 07:29 AM | Bất động sản

Quyết định của người đàn ông khiến nhiều người trầm trồ.

Mới đây mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một người đàn ông ở Hà Nội đã quyết định sẽ tặng cho người hàng xóm 50m2 đất. Theo đó, trong lúc ghi hình chương trình Mái ấm gia đình Việt tại xã Phú Xuyên, Hà Nội, người đàn ông đã lên sân khấu chia sẻ và thông báo việc sẽ tặng đất cho mẹ con người hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, người đàn ông có tấm lòng hảo tâm trong câu chuyện là ông Ngô Văn Thụ (ở thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội). Người phụ nữ được ông Thụ giúp đỡ tên Hoa, sống cùng thôn.

Chia sẻ trên báo Dân trí, ông Thụ cho hay gia đình ông sống đối diện nhà chị Hoa nên hiểu rõ cuộc sống lam lũ, vất vả của người hàng xóm. Theo ông Thụ, 15 năm trước, chị Hoa đi lấy chồng ở thôn khác. Không may, chồng chị bị tai nạn giao thông mất sớm. Do hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bên nội chật chội nên chị Hoa đưa con trai về thôn Vạn Điểm sinh sống.

Căn nhà cấp 4 bà mẹ con chị Hoa đang ở là ở nhờ trên mảnh đất của một người dân trong thôn. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, thu nhập trông vào vài luống rau. Chị Hoa sống khá kín tiếng, tuy cuộc sống nhiều khó khăn nhưng chị có lòng tự trọng cao, không than thân, trách phận.

Vợ chồng ông Thụ đã suy nghĩ đến phương án giúp đỡ chị Hoa và con trai có mảnh đất nhỏ để làm nhà trước khi chương trình diễn ra. Nhân dịp chương trình ghi hình tại địa phương, ông quyết định công bố ý định này trước đông đảo mọi người.

Danh tính người đàn ông cắt 50m2 đất tặng hàng xóm ở Hà Nội: Câu chuyện phía sau- Ảnh 1.

Ông Thụ (áo đen) tuyên bố sẽ cắt 50m2 đất tặng mẹ con chị Hoa.

Ông Nguyễn Phúc Văn (trưởng thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên) bày tỏ đánh giá cao hành động ý nghĩa, tốt đẹp của gia đình ông Thụ. Ông Văn cho hay, tại địa phương, gia đình ông Thụ sống hiền lành, chan hòa với bà con làng xóm, chấp hành tốt các quy định.

Về hoàn cảnh của chị Hoa, ông Văn thông tin, dù hai mẹ con có hộ khẩu ở nơi khác nhưng địa phương vẫn luôn quan tâm, tặng quà khi có đoàn từ thiện đến thăm. Địa phương luôn quan tâm 2 mẹ con song nguồn của lực của thôn cũng có hạn. Sau buổi ghi hình, một nhà hảo tâm cũng đã liên hệ, nhờ ông Văn chuyển số tiền 20 triệu đồng để giúp đỡ mẹ con chị Hoa. 

Câu chuyện của gia đình ông Thụ khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ đôi vợ chồng có tấm lòng ấm áp. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận xúc động:

- “Thật tuyệt vời, xã hội có rất nhiều người tốt, cho đi là còn mãi”; 

- “Tình làng nghĩa xóm là đây, chúc bác nhiều sức khỏe, làm nhiều việc tốt đẹp cho đời”; 

- "Bác tốt quá chúc gia đình bác và hai mẹ con chị ấy luôn mạnh khoẻ. Cháu trai cố gắng học tập, trở thành người có ích cho xã hội, không phụ lòng mong mỏi của bác hàng xóm và mẹ nhé";

- "Xúc động quá, người với người sống để yêu nhau. Hy vọng với sự giúp đỡ của ông Thụ cùng các mạnh thường quân, 2 mẹ con sẽ có cuộc sống ổn định, vươn lên"; 

- "Câu chuyện cần được lan tỏa để nhiều người học tập theo tấm gương làm việc thiện của bác";

 

Theo Lam Giang

Đời Sống Pháp Luật

