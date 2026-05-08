Danh tinh người phụ nữ gom nước dừa thừa bán cho khách du lịch, xử lý nghiêm

Theo Hương Trà | 08-05-2026 - 08:56 AM | Lifestyle

Đoạn clip ghi lại hành vi của người phụ nữ bán nước dừa khiến dư luận bức xúc.

Những ngày này, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ngắn do một nam du khách ghi lại sự việc gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở bãi biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh, Ninh Bình). Trong clip, một người phụ nữ bán nước dừa tranh thủ lúc vắng khách liền gom những trái dừa mà trước đó khách đã uống dư bỏ lại rồi đổ phần nước thừa sang quả mới để bán lại cho người khác. Cảnh tượng này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Đến tối 7/5, thông tin trên báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh và khẩn trương vào cuộc xác minh. Theo chia sẻ của ông Long, sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng Ban quản lý bãi biển đã xác định sự việc xảy ra vào ngày 6/5 tại bãi biển xã Hải Thịnh.

Danh tính của người phụ nữ có hành vi trên cũng đã được xác định. Cơ quan chức năng yêu cầu người này rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời ra quyết định cấm kinh doanh tại khu vực bãi biển đối với trường hợp này.

Theo Hương Trà

phunumoi.net.vn

