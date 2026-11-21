Những ngày qua, một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bật khóc sau khi hoàn thành và thi đỗ giấy phép lái xe được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến người xem không khỏi ngưỡng mộ. Theo thông tin chia sẻ trên fanpage Đội Sát Hạch - cấp GPLX cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Tuyên Quang, người phụ nữ trong clip sinh năm 1960.

Hành trình chinh phục tấm bằng lái xe không hề dễ dàng khi cô từng có những lần thi chưa đạt, trải qua không ít áp lực, lo lắng và cả những lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, thay vì dừng lại trước những khó khăn, cô vẫn bền bỉ đến lớp, chăm chỉ luyện tập và từng bước khắc phục những hạn chế của bản thân.

Sự nỗ lực và kiên trì của người phụ nữ cuối cùng cũng được đền đáp khi cô chính thức vượt qua kỳ thi sát hạch, đạt kết quả như mong muốn. Cô cũng xúc động gửi lời cảm ơn tới thầy giáo và các sát hạch viên đã tận tình hướng dẫn, động viên mình trong suốt quá trình học tập và thi cử.

Câu chuyện của người phụ nữ sinh năm 1960 không chỉ mang đến cảm xúc tích cực mà còn truyền đi thông điệp ý nghĩa: Tuổi tác không phải là giới hạn để mỗi người theo đuổi ước mơ hay thử sức với những điều mới mẻ. Chỉ cần có đủ nghị lực, lòng kiên trì và quyết tâm, chúng ta vẫn có thể chạm tới mục tiêu dù hành trình ấy bắt đầu ở bất kỳ độ tuổi nào.

(Nguồn clip: Đội Sát Hạch - cấp GPLX cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Tuyên Quang)

Đằng sau đoạn clip bật khóc khi chinh phục thành công tấm bằng lái ô tô là một hành trình đặc biệt của bà Hà Thị Hoài (SN 1960, trú tại phường Minh Xuân, Tuyên Quang). Chia sẻ trên Dân Trí, bà Hoài cho hay mình từng là giáo viên, hiện đã nghỉ hưu. Năm 2015, gia đình bà mua ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại. Trong khi chồng và các con lần lượt học lái, thi đỗ giấy phép lái xe thì bà vẫn thường phải nhờ người thân đưa đón mỗi khi có việc xa nhà.

Chồng bà nhiều lần khuyến khích vợ học lái xe, không chỉ để chủ động hơn trong sinh hoạt mà còn giúp bà rèn luyện sự cẩn thận, tỉ mỉ và khả năng tập trung. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được thời gian, dự định ấy liên tục bị trì hoãn. Ba năm trước, chồng bà qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Những lời động viên, căn dặn của ông vẫn luôn được bà ghi nhớ. Đến năm 2025, bà Hoài quyết định đăng ký học lái xe, một phần để thực hiện tâm nguyện của người chồng quá cố, phần khác cũng bởi gia đình đã có xe mới nhưng bản thân bà lại chưa thể tự mình cầm lái.

6 lần dự thi chưa thành công khiến bà Hoài không tránh khỏi áp lực. Không chỉ vậy, những lời bàn tán rằng đã lớn tuổi thì không cần cố gắng học lái xe cũng phần nào khiến bà chạnh lòng. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của các con và sự kiên nhẫn chỉ bảo của thầy giáo, bà Hoài một lần nữa lấy lại tinh thần, quyết tâm bước vào kỳ sát hạch thứ 7.

Ngày 16/11, bà Hoài bước vào kỳ sát hạch với tâm lý căng thẳng nhưng quyết tâm cao độ. Trong suốt quá trình thực hiện bài thi, bà tập trung quan sát, cẩn thận điều chỉnh tay lái và hoàn thành phần thi sa hình với 90/100 điểm. Khi nghe thông báo kết quả đạt qua loa phát thanh, bà không giấu được niềm vui sướng.

Người phụ nữ xúc động đến mức đôi tay run lên, phải cố gắng bình tĩnh điều khiển xe về vị trí quy định. Ngay sau khi bước xuống xe, bà tìm đến thầy giáo dạy lái để nói lời cảm ơn rồi bật khóc vì hạnh phúc. Con gái bà chia sẻ thêm với Dân Trí, dù nhu cầu đi lại của mẹ không quá nhiều, bà vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu suốt một năm trời, vừa để hoàn thành tâm nguyện của người chồng đã khuất, vừa muốn tự mình chinh phục thêm một kỹ năng mới.

Nhìn lại hành trình đầy gian nan, bà Hoài cho rằng điều quan trọng nhất để vượt qua kỳ sát hạch là chăm chỉ luyện tập, nắm vững kỹ năng và giữ tâm lý ổn định. Câu chuyện của người phụ nữ U70 cũng cho thấy, đằng sau tấm giấy phép lái xe tưởng chừng bình thường với nhiều người đôi khi là cả một hành trình dài của sự nỗ lực, lòng kiên trì và quyết tâm không đầu hàng trước thất bại.