Điều gì xảy ra với động cơ trong những phút đầu tiên khi lái xe?

Vào mùa đông, nhiều tài xế có thói quen nổ máy xe từ sớm và ngồi chờ cho đến khi động cơ nóng lên, đồng thời hệ thống sưởi bắt đầu thổi ra luồng khí ấm áp.

Tuy nhiên, đối với các dòng động cơ hiện đại, việc để xe chạy không tải trong thời gian dài thường không còn cần thiết. Chỉ sau một khoảng dừng ngắn để ổn định kỹ thuật, người lái hoàn toàn có thể cho xe khởi hành và tiếp tục làm nóng dần động cơ cùng hộp số ngay trong quá trình di chuyển.

Vậy thời gian chờ lý tưởng trước mỗi chuyến đi là bao lâu, tại sao không nên đạp thốc ga ngay khi mới xuất phát, và trong những trường hợp nào việc nổ máy làm nóng xe ngay trong sân khu dân cư lại có thể khiến tài xế bị xử phạt?

Ảnh minh họa.

Trước đây, việc dành hàng chục phút để làm nóng máy là một phần quen thuộc không thể thiếu của mỗi chuyến đi mùa đông. Các dòng động cơ sử dụng bộ chế hòa khí đời cũ cần có đủ thời gian để đạt tới chế độ vận hành ổn định trước khi chịu tải.

Ngược lại, trên các mẫu ô tô hiện đại ngày nay, hệ thống quản lý động cơ điện tử được thiết kế hoàn toàn khác biệt, do đó việc giữ xe chạy không tải cho đến khi kim nhiệt độ đạt mức lý tưởng thường không mang lại giá trị thực tế.

Dù vậy, việc bắt động cơ phải gánh tải trọng lớn ngay sau khi vừa khởi động cũng là điều tối kỵ. Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, dầu nhớt trở nên đặc quánh hơn và lưu thông chậm chạp qua các đường ống của hệ thống bôi trơn.

Chính vì thế, những cú tăng tốc đột ngột hay việc đẩy vòng tua máy lên cao trong những phút đầu tiên lăn bánh sẽ làm gia tăng đáng kể áp lực mài mòn lên các chi tiết bên trong động cơ.

Thời gian làm nóng xe cụ thể vào mùa đông phụ thuộc trực tiếp vào loại động cơ cũng như nhiệt độ môi trường bên ngoài.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia kỹ thuật, đối với động cơ xăng hút khí tự nhiên trong điều kiện trời rét vừa phải, tài xế chỉ cần chờ khoảng 30 đến 60 giây sau khi đề nổ là đủ. Với các dòng động cơ xăng tăng áp, mốc thời gian tham chiếu được đưa ra là từ 2 đến 3 phút để đảm bảo dầu bôi trơn kịp tiếp cận bộ tăng áp.

Trong khi đó, các loại động cơ diesel khi phải đối mặt với những đợt rét đậm, rét hại có thể cần từ 5 đến 10 phút để ổn định. Ở các tình huống còn lại, các chuyên gia khuyên người lái nên quan sát sự ổn định của kim đồng hồ vòng tua máy cùng trạng thái vận hành thực tế của chiếc xe.

Tuy nhiên, mọi lời khuyên chung đều không thể thay thế hoàn toàn sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, bởi yêu cầu kỹ thuật đối với từng mẫu xe cụ thể có thể có những điểm khác biệt nhất định. Do đó, trước khi bước vào mùa khai thác khắc nghiệt, chủ xe nên đối chiếu kỹ lại tài liệu hướng dẫn vận hành đi kèm theo xe.

Sau khoảng dừng ngắn ban đầu, quá trình làm nóng động cơ sẽ tiếp tục diễn ra hiệu quả hơn ngay khi xe bắt đầu lăn bánh. Cùng với động cơ, hệ thống truyền động và hộp số cũng dần bước vào trạng thái nhiệt độ làm việc tối ưu.

Vì lý do này, trong những kilomet đầu tiên, tài xế nên điều khiển xe một cách từ tốn, tránh tuyệt đối các thao tác tăng tốc gắt, thốc ga hay bắt xe vận hành ở cường độ cao. Trong suốt 3 đến 5 kilomet đầu tiên, mức vòng tua máy lý tưởng được khuyến nghị duy trì ở ngưỡng 2.000 đến 2.500 vòng/phút đối với xe máy xăng, và từ 1.500 đến 2.500 vòng/phút đối với xe máy dầu.

Tất nhiên, chế độ vận hành cụ thể vẫn cần linh hoạt dựa trên cấu tạo động cơ và khuyến cáo riêng của từng hãng. Hơn nữa, việc để xe đứng yên chạy không tải quá lâu không hề mang lại lợi ích đặc biệt nào; trái lại, thói quen này chỉ làm tiêu tốn thêm nhiên liệu vô ích, bởi ở chế độ tải nhẹ khi đứng yên, động cơ thực chất nóng lên chậm hơn nhiều so với khi xe di chuyển nhẹ nhàng trên đường.

Tham khảo: FT