Danh tính nhà đầu tư Tổ hợp căn hộ và Khách sạn Sông Hàn cao 33 tầng tại Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4743 ngày 16/10/2026 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp căn hộ và Khách sạn Sông Hàn (The Han Hotel & Residences).



Dự án do Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Khách sạn Quốc tế làm nhà đầu tư, triển khai tại các lô đất B1-1-5 và B1-1-6, thuộc Khu dân cư, khách sạn, căn hộ và thương mại dịch vụ 2/9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Theo quyết định, dự án có diện tích đất 2.813,6m², mật độ xây dựng 45,30%, quy mô 33 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng phần nổi 33.763m² và dân số thường trú dự kiến 452 người. Tổng vốn đầu tư dự án là 1.152,4 tỷ đồng.

Theo tiến độ dự kiến, dự án khởi công trong quý I/2027, hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành trong giai đoạn từ quý I đến quý IV/2029.

Ảnh minh họa

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ, tuân thủ các quy định về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm việc triển khai dự án đúng quy định pháp luật.

Về nhà đầu tư dự án, Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Khách sạn Quốc tế (Đầu tư Khách sạn Quốc tế) được thành lập tháng 3/2017, trụ sở tại Đà Nẵng, đăng ký ngành nghề chính là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Văn Tiến nắm 70% và bà Nguyễn Thị Thúy Hà nắm 30%. Cả hai cổ đông này có cùng địa chỉ liên lạc. Trong đó bà Hà giữ vai trò Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Tháng 4/2022, doanh nghiệp có vốn điều lệ 55 tỷ đồng. Lúc này, công ty đổi chủ với sự xuất hiện của hai cổ đông mới là ông Nguyễn Thành Lân nắm 70% đồng thời giữ chức Giám đốc, Nguyễn Trung Hiếu nắm 30% còn lại.

Sang năm 2026, doanh nghiệp liên tục tăng vốn. Cụ thể, tháng 2/2026, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên mức 235 tỷ đồng rồi tăng tiếp lên 245 tỷ đồng vào tháng 6/2026, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông không thay đổi.

Cập nhật đến tháng 7/2026, Đầu tư Khách sạn Quốc tế tăng vốn lên mức 300 tỷ đồng do ông Nguyễn Thành Lân nắm 75,5% và Nguyễn Trung Hiếu nắm 24,5% còn lại.