Danh tính “ông trùm” điều hành nhóm “đàn em có số má” chuyên trộm chó

Ngày 4-8, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết vừa bắt giữ 8 đối tượng về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Công an xác định Trần Văn An (SN 1991), trú xã Đông Lộc, Nghệ An và Lương Văn Dương (SN 1962), trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Đối tượng cầm đầu Lương Văn Dương tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Theo cơ quan công an, Trần Văn An và Lương Văn Dương đều đã có tiền án tiền sự về nhiều tội danh. Trong đó, Dương có 5 tiền án, tiền sự về các tội danh trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và đánh bạc. Còn Trần Văn An có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Để điều hành ổ nhóm trên, An và Dương đã tuyển đàn em có nhiều tiền án, tiền sự rồi bao ăn ở, cung cấp công cụ (kích điện, kiếm, bao tải, băng keo, xe mô tô…) để các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp và làm phương tiện chống trả lực lượng chức năng cùng người dân khi bị truy bắt.

Cụ thể, 6 đối tượng còn lại cùng trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cũng tham gia vào hành vi trộm cắp tài sản gồm: Võ Văn Toản (SN 1992, 5 tiền án, tiền sự); Nguyễn Công Lưu (SN 1990, 3 tiền án, tiền sự); Nguyễn Quang Hùng (SN 1990, 1 tiền án); Nguyễn Đình Quyết (SN 991, 1 tiền án); Võ Văn Tuấn, (SN 1989, 1 tiền án) và Võ Văn Thắng (SN 1993, 2 tiền án, tiền sự).

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Công an thu giữ tang vật gồm 9 con chó đang sống tổng trọng lượng 156 kg; 4 xe máy, 1 súng bắn kích điện tự chế; 1 thanh kiếm; 15 điện thoại di động, 1 laptop và các vật chứng có liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5-2025 đến nay các đối tượng trên đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An với tổng khối lượng chó trộm được trên 2 tấn. Toàn bộ số chó trên được các đối tượng bán cho Lương Văn Dương tiêu thụ.

Công an thu giữ các tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: V. Hậu

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng còn làm rõ và thu giữ gần 5 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại đi dộng, 1 laptop (tổng giá trị tài sản hơn 95 triệu đồng) là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản do đối tượng Trần Văn An và Võ Văn Tuấn thực hiện tại một cửa hàng điện thoại ở huyện Nghi Lộc (cũ).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.