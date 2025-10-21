Danh tính tài xế điều khiển ô tô hất thiếu tá CSGT lên nắp ca-pô

Sáng 21-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã xác định danh tính tài xế điều khiển ô tô 5 chỗ đã tông thiếu tá công an, hất lên nắp ca-pô.

Theo cơ quan công an, người điều khiển phương tiện được xác định là Lê Thành Công (45 tuổi, trú tại phường Trường Vinh). Qua kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn.

Hình ảnh tài xế điều khiển xe ô tô tông vào thiếu tá CSGT

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20-10, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Vinh).

Khi phát hiện chiếc ô tô 5 chỗ do Lê Thành Công có dấu hiệu rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, thiếu tá CSGT Nguyễn Văn Thọ đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế chuyển hướng di chuyển.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển phương tiện, tông thẳng vào người thiếu tá Nguyễn Văn Thọ và hất người này lên nắp ca-pô, rồi lái xe rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh.

Chiếc xe chỉ di chuyển được khoảng 30 m thì gặp ùn tắc giao thông và không thể tiếp tục đi tiếp. Lúc này, tổ công tác đã phối hợp với người dân khống chế tài xế Công và đưa về trụ sở Công an phường Trường Vinh để lấy lời khai.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.