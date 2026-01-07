Danko sẽ xây 1.400 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2, đồng thời giao Công ty cổ phần Tập đoàn Danko thực hiện.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2 có tổng diện tích hơn 3 ha, nằm tại phường Đa Mai (thuộc TP Bắc Giang cũ).

Dự án được xây dựng trên ô đất ký hiệu OXH01 và OXH02, gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng nổi, một tầng hầm. Nguồn cung dự kiến gần 1.400 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.800 người.

Một số hạng mục khác tại dự án gồm khu thương mại dịch vụ, không gian sinh hoạt cộng đồng, sân, đường nội bộ, cây xanh...

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko được thành lập vào năm 2012, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản. Doanh nghiệp này đứng sau nhiều dự án nhà ở, khu đô thị ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa...

Trước đó, vào tháng 11/2025, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh công bố thông tin khu nhà ở xã hội cho công nhân trong khu công nghiệp tại xã Yên Phong. Chủ đầu tư là Tổng công ty Viglacera.

Theo đó, dự án gồm hai tòa V1 và V2 cao 9 tầng, cung cấp 416 căn hộ diện tích từ 26 đến 67 m2. Số căn để bán là 278 với đơn giá khoảng 9,9 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Người mua cần chi tổng 534 đến 667 triệu đồng để sở hữu một căn nhà hai phòng ngủ tại đây.

Quỹ căn cho thuê gồm 138 căn với đơn giá gần 61.000 đồng/m2/tháng, tương đương giá thuê cả căn từ 1,6 đến 3,3 triệu đồng.