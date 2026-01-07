Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danko sẽ xây 1.400 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

07-01-2026 - 14:49 PM | Bất động sản

Tập đoàn Danko sẽ làm khu nhà ở xã hội tại khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2 với quy mô gần 1.400 căn.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2, đồng thời giao Công ty cổ phần Tập đoàn Danko thực hiện.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2 có tổng diện tích hơn 3 ha, nằm tại phường Đa Mai (thuộc TP Bắc Giang cũ).

Dự án được xây dựng trên ô đất ký hiệu OXH01 và OXH02, gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng nổi, một tầng hầm. Nguồn cung dự kiến gần 1.400 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.800 người.

Một số hạng mục khác tại dự án gồm khu thương mại dịch vụ, không gian sinh hoạt cộng đồng, sân, đường nội bộ, cây xanh...

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko được thành lập vào năm 2012, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản. Doanh nghiệp này đứng sau nhiều dự án nhà ở, khu đô thị ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa...

Tỉnh sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có thêm 1.400 căn nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh công bố thông tin khu nhà ở xã hội cho công nhân trong khu công nghiệp tại xã Yên Phong. Chủ đầu tư là Tổng công ty Viglacera.

Theo đó, dự án gồm hai tòa V1 và V2 cao 9 tầng, cung cấp 416 căn hộ diện tích từ 26 đến 67 m2. Số căn để bán là 278 với đơn giá khoảng 9,9 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Người mua cần chi tổng 534 đến 667 triệu đồng để sở hữu một căn nhà hai phòng ngủ tại đây.

Quỹ căn cho thuê gồm 138 căn với đơn giá gần 61.000 đồng/m2/tháng, tương đương giá thuê cả căn từ 1,6 đến 3,3 triệu đồng.

Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau khi Vingroup, Sun Group, T&T... ồ ạt đổ bộ vào Tây Ninh, một doanh nghiệp liên quan đến Ecopark sắp gia nhập cuộc đua với khu đô thị 260ha

Sau khi Vingroup, Sun Group, T&T... ồ ạt đổ bộ vào Tây Ninh, một doanh nghiệp liên quan đến Ecopark sắp gia nhập cuộc đua với khu đô thị 260ha Nổi bật

Từ tiên phong cửa hiện đại đến khát vọng phát triển khu đô thị xanh trên cả nước: Hành trình chuyển mình ngoạn mục của Eurowindow Holding

Từ tiên phong cửa hiện đại đến khát vọng phát triển khu đô thị xanh trên cả nước: Hành trình chuyển mình ngoạn mục của Eurowindow Holding Nổi bật

Công an Hà Nội thông tin vụ cháy nhà 3 tầng làm 15 người nhập viện

Công an Hà Nội thông tin vụ cháy nhà 3 tầng làm 15 người nhập viện

14:47 , 07/01/2026
305 sổ đỏ tại dự án của Novaland vừa bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi có được cấp lại?

305 sổ đỏ tại dự án của Novaland vừa bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi có được cấp lại?

14:42 , 07/01/2026
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 67 tỷ USD sắp bước vào thời điểm then chốt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo nội dung này trước ngày 15/1

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 67 tỷ USD sắp bước vào thời điểm then chốt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo nội dung này trước ngày 15/1

14:41 , 07/01/2026
Tuyến đường vượt biển hơn 100.000 tỷ đồng nối Cần Giờ và Vũng Tàu do Vingroup đề xuất sẽ có hầm ngầm vượt biển

Tuyến đường vượt biển hơn 100.000 tỷ đồng nối Cần Giờ và Vũng Tàu do Vingroup đề xuất sẽ có hầm ngầm vượt biển

14:38 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên