Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ hậu trường căng thẳng khi thực hiện Concert quốc gia, tự hào với loạt màn trình diễn có 1-0-2

“10 năm rồi mới làm một chương trình cảm xúc đến thế”

Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" diễn ra tối 9/8, kết nối 3 điểm cầu - Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Kỳ Đài (Huế) và Công viên Sáng tạo (TP Hồ Chí Minh) đã để lại nhiều dư âm cho hàng nghìn khán giả xem trực tiếp cũng như hàng triệu khán giả xem qua sóng truyền hình.

Sự kiện chính luận nghệ thuật cấp quốc gia do Quân ủy Trung ương chỉ đạo, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì và phối hợp cùng các địa phương thực hiện, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Chương trình là không chỉ là một trong những concert quốc gia kỷ niệm 90 năm Quốc khánh 2/9, hấp dẫn đông đảo người dân theo dõi mà còn một bản trường ca nghệ thuật, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước.

Đứng sau thành công của chương trình “Dưới cờ vinh quang” là ê-kíp hùng hậu, trong đó đạo diễn Phạm Hoàng Giang đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu điểm cầu Hà Nội. Phạm Hoàng Giang từng có cơ hội thực hiện nhiều chương trình lớn, nhưng “Dưới cờ vinh quang” thực sự đặc biệt ở giá trị, thời điểm và không gian.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang

Anh chia sẻ niềm tự hào khi được góp phần tâm huyết và công sức của mình vào một chương trình mang ý nghĩa đặc biệt.“Có lẽ đã 10 năm rồi, tôi mới lại trải qua một cảm xúc đặc biệt đến vậy…Niềm hân hoan, xúc động dâng trào như thế đã rất lâu rồi tôi mới lại được cảm nhận” - đạo diễn Phạm Hoàng Giang tâm sự.

Tiết lộ thêm những áp lực phía sau hậu trường, Phạm Hoàng Giang cho biết chương trình đã đặt ra một thử thách rất lớn: kết nối ba điểm cầu cùng lúc. Khác với việc dàn dựng ở một sân khấu cố định, lần này từng giây, từng phút đều phải khớp chính xác, điểm cầu nào, ca sĩ nào, câu hát nào… để tất cả hòa quyện. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa tổng đạo diễn, đạo diễn sân khấu các điểm cầu, đạo diễn hình của QPVN, VTV, đạo diễn hình 3 điểm cầu, cùng hàng loạt bộ phận kỹ thuật, nghệ sĩ, ê-kíp nghệ thuật… rất liên tục và chuẩn xác thông qua đường dây hotline.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang bày tỏ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Bộ Quốc phòng, Ban tổ chức - QPVN, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và toàn thể ê-kíp thực hiện: Tổng đạo diễn chương trình - Nhà báo, Đại tá Phùng Việt Anh, Tổng đạo diễn Nghệ thuật Phạm Hoàng Nam. Tôi cũng muốn cảm ơn Giám đốc âm nhạc

Dương Cầm - người đã làm việc hết sức vất vả để làm nhạc, kết hợp dàn nhạc live cho cả ba điểm cầu, một thử thách vô cùng phức tạp. Và tất cả chúng tôi đã cùng nhau tạo nên bản hòa ca đầy cảm xúc Dưới cờ vinh quang”.

Những tiết mục “lần đầu tiên”, có 1-0-2

Xem chương trình “Dưới cờ vinh quang”, khán giả vô cùng ấn tượng mạnh với nghi thức chào cờ và khoảnh khắc Chủ tịch . Hồ Chí . Minh , đọc Tuyên ngôn độc lập. Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, ê-kíp đã quyết định tái hiện không khí trang nghiêm của ngày 2/9/1945, nên từ âm nhạc đến bối cảnh đều khiến khán giả như được sống lại thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy.

Một phần đặc biệt khác phải kể đến màn đổi gác kết hợp với biểu diễn tác phẩm “Chúng con canh giấc ngủ cho Người”. Lần đầu tiên một tiết mục được phép biểu diễn ngay trước Lăng Bác và truyền hình trực tiếp - quyết định đã được Ban tổ chức, Ban Quản lý Lăng và lãnh đạo cân nhắc kỹ lưỡng.

Những tiết mục kết hợp 3 điểm cầu cũng tạo dấu ấn đặc sắc cho chương trình. Trong đó, một tiết mục có sự góp mặt của lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân tại ba điểm cầu, khắc họa hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời đại hòa bình. Riêng tại điểm cầu Hà Nội, đạo diễn Phạm Hoàng Giang dàn dựng màn múa súng đặc sắc do các chiến sĩ Bộ Tư Lệnh Lăng Chủ tịch . Hồ Chí . Minh thể hiện, vừa mạnh mẽ vừa giàu tính biểu tượng.

Hai tiết mục kết “Dưới cờ vinh quang” (nhạc sĩ Xuân Thủy) và “Vì nhân dân quên mình” (nhạc sĩ Doãn Quang Khải) với phần hợp ca của cả ba điểm cầu, quy tụ gần 1.500 diễn viên và nghệ sĩ. Đây là một thử thách dàn dựng “khổng lồ”, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng tuyệt đối để tạo nên bản hòa ca hùng tráng khép lại chương trình thật trọn vẹn.

Đặc biệt, dàn nhạc gần 100 người tại điểm cầu Hà Nội, chơi nhạc đệm trực tiếp cho cả điểm cầu ở Huế và TP. Hồ Chí Minh. Đây thực sự là một điểm nhấn có 1-0-2, mang đến sức sống mới cho những bản hùng ca bất hủ.

Kết nối bằng sợi dây tình cảm thiêng liêng của dân tộc

“Dưới cờ vinh quang” được xem là một “concert quốc gia”, nằm trong chuỗi các chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình khắc họa sâu sắc hình tượng những chiến công hào hùng của Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng của tinh thần quốc gia và là ngọn đuốc soi đường cho lý tưởng cách mạng. Đồng thời, “Dưới cờ vinh quang” gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến cháy bỏng tới thế hệ trẻ - những người tiếp nối hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức muốn khẳng định tinh thần “Dưới cờ vinh quang” chúng ta là một dân tộc, một niềm tin, một ý chí và khát vọng vươn tới tương lai và điểm tựa vững chắc của Đảng, của đất nước, của nhân dân, là Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

“Tôi nghĩ những chương trình nghệ thuật như Dưới cờ vinh quang hay các concert quốc gia Tổ quốc trong tim hay V Concert diễn ra cùng thời điểm góp phần thể hiện tinh thần yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam mãnh liệt. Khi Quốc ca hay Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ vang lên giữa Quảng trường Ba Đình, đó là khoảnh khắc vô cùng khó quên, khiến mọi trái tim đều dâng trào cảm xúc thiêng liêng và tự hào sâu sắc”, theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang.