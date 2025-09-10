Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào?

Ông Trương Quốc Bảo, Trưởng Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá, Ban QLDA xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, toàn bộ công trình đập dâng và các hạng mục kèm theo như trạm điều hành, đài quan sát (ảnh) đã xây dựng xong, đưa vào vận hành từ ngày 25/8/2025.