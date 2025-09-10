Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào?

10-09-2025 - 14:16 PM | Xã hội

Trong 2 ngày qua, thành phố Hà Nội bắt đầu lấy nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch để tạo dòng chảy và giảm ô nhiễm môi trường. Đây cũng là lần đầu tiên “sát hạch” đập dâng - đập giữ nước vừa hoàn thành trên sông Tô Lịch.

Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào

Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào?- Ảnh 1.

Sáng nay (10/9) mực nước trên sông Tô Lịch đã dâng cao khoảng gần 1 mét so với ngày thường, tại đập dâng nước đã lên đến phần móng trụ đài quan sát.

Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào?- Ảnh 2.

Tại hai cửa đập, hệ thống cửa sắt tự động đã được "kích hoạt" cao hơn mực nước sông để giữ nước theo mong muốn.

Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào?- Ảnh 3.

Trong sáng nay, mức nước tại thượng nguồn của đập (phía trung tâm thành phố - bên trái ảnh) đã cao hơn hạ lưu đập (phía chảy ra hướng sông Nhuệ); chênh nhau khoảng 0,5 mét.

Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào?- Ảnh 4.

Với cửa đập hướng bờ phải sông (đường Kim Giang) đang được "kích" để cao hơn cửa đập phía bờ trái.

Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào?- Ảnh 5.

Bên trên cửa đập là sàn công trình nhà điều hành, đài quan sát.

Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào?- Ảnh 6.

Đường chính vào đập dâng từ phía bờ trái sông Tô Lịch

Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào?- Ảnh 7.

Ông Trương Quốc Bảo, Trưởng Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá, Ban QLDA xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, toàn bộ công trình đập dâng và các hạng mục kèm theo như trạm điều hành, đài quan sát (ảnh) đã xây dựng xong, đưa vào vận hành từ ngày 25/8/2025.

Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào?- Ảnh 8.

Theo chủ đầu tư, sau khi công trình đập dâng hoàn thành, mực nước trên sông Tô Lịch đoạn qua trạm có thể điều chỉnh độ sâu theo các thông số, cao trình cơ quan quản lý đưa ra.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

Từ Khóa:
sông tô lịch

