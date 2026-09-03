Đập thủy điện cao nhất thế giới xác lập cột mốc lớn, giữ trọng trách là "van điều tiết" cho toàn bộ chuỗi

"Kỷ lục 315 mét" và biểu tượng công trình kỳ vĩ

Nằm trên sông Đại Độ thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu từ lâu đã thu hút sự chú ý của giới chuyên gia năng lượng toàn cầu. Với chiều cao đập lên tới 315 mét, đây chính là công trình đập thủy điện cao nhất thế giới hiện nay, vượt qua nhiều kỷ lục kiến trúc phòng hộ và năng lượng trước đó.

Dự án do Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc (China Energy Investment Corp) làm chủ đầu tư, sử dụng kết cấu đập đá đắp lõi đất sỏi. Cấu trúc này đòi hỏi khối lượng đất đá khổng lồ cùng công nghệ đầm nén tiên tiến để chịu đựng áp lực nước khủng khiếp tại vùng thung lũng dốc và có địa hình địa chất phức tạp.

Hồ chứa của Song Giang Khẩu sở hữu dung tích thiết kế lên tới 2,9 tỷ mét khối. Quy mô này biến công trình thành một "bể chứa khổng lồ" đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước, kiểm soát lũ lụt và đảm bảo an ninh năng lượng cho cả lưu vực sông Đại Độ.

Vận hành thần tốc đáp ứng cơn giải khát điện mùa hè

Điểm đáng chú ý trong bước tiến mới nhất của Song Giang Khẩu chính là tốc độ triển khai ấn tượng. Tổ máy phát điện đầu tiên của nhà máy chỉ vừa bắt đầu đi vào hoạt động thương mại từ tháng 6/2026.

Chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi tổ máy đầu tiên hoạt động, đội ngũ kỹ sư đã đưa tiếp hai tổ máy còn lại thuộc giai đoạn 1 vào vận hành thành công, nâng tổng số 3 tổ máy hòa lưới điện quốc gia và phát lũy kế hơn 500 triệu kWh điện sạch.

Thời điểm đưa các tổ máy này vào hoạt động mang tính chiến lược cao, trùng với giai đoạn cao điểm tiêu thụ điện mùa hè tại khu vực phía Tây Nam Trung Quốc. Nguồn năng lượng dồi dào từ Song Giang Khẩu đã kịp thời được sử dụng cho vùng kinh tế Thành Đô - Trùng Khánh, nơi tập trung hàng loạt trung tâm sản xuất công nghiệp và đô thị đông dân bậc nhất khu vực.

Sự bổ sung kịp thời này giúp giảm đáng kể áp lực lên hệ thống điện lưới khu vực, vốn thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt điện năng do nắng nóng kéo dài và nhu cầu làm mát gia tăng đột biến.

Cấu trúc 2.000 MW và hiệu ứng dây chuyền ở hạ lưu

Về mặt thông số kỹ thuật, nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu có tổng công suất thiết kế lên tới 2.000 MW (tương đương 2 triệu kW). Toàn bộ công suất này được chia đều cho 4 tổ máy phát điện trang bị turbine Francis công suất 500 MW mỗi tổ.

Sau khi toàn bộ 4 tổ máy đi vào vận hành hoàn chỉnh, ước tính nhà máy sẽ sản xuất khoảng 7,7 tỷ kWh điện mỗi năm. Đây là một con số khổng lồ, đủ sức cung cấp năng lượng sạch cho hàng triệu hộ gia đình và nhiều khu công nghiệp nặng.

Tuy nhiên, giá trị của Song Giang Khẩu không chỉ dừng lại ở lượng điện trực tiếp tạo ra tại chỗ. Nhờ khả năng chủ động điều tiết dung tích 2,9 tỷ mét khối nước, công trình còn đóng vai trò là "van điều tiết" cho toàn bộ chuỗi thủy điện bậc thang phía hạ lưu sông Đại Độ.

Theo tính toán của các chuyên gia năng lượng, việc xả nước điều hòa từ hồ chứa Song Giang Khẩu vào mùa khô sẽ giúp gia tăng sản lượng phát điện cho các nhà máy thủy điện ở hạ lưu thêm khoảng 6,6 tỷ kWh mỗi năm. Hiệu ứng cộng hưởng này nhân đôi hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cho toàn bộ lưu vực sông.

Mắt xích chiến lược trong bản đồ chuyển dịch năng lượng xanh

Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh lộ trình cắt giảm phát thải carbon và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Trong chiến lược đó, Tứ Xuyên được định vị là "trung tâm cung cấp năng lượng sạch" nhờ nguồn tài nguyên thủy điện phong phú.

Song Giang Khẩu chính là một mắt xích cốt lõi trong quy hoạch này. Việc đưa các tổ máy công suất lớn vào vận hành giúp thay thế một lượng lớn năng lượng sản xuất từ than đá, qua đó giảm hàng triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm.

Bên cạnh nhiệm vụ phát điện, dự án còn mang đa mục tiêu tích hợp: kiểm soát lũ lụt hiệu quả vào mùa mưa bão, phân bổ nguồn tài nguyên nước phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt, đồng thời nâng cao khả năng điều tần và dự phòng cho lưới điện quốc gia khi tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi như điện mặt trời và điện gió.

Sự kết hợp giữa công nghệ xây dựng đập hiện đại, tốc độ thi công kỷ lục và bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu đã đưa Song Giang Khẩu trở thành một hình mẫu điển hình cho hạ tầng năng lượng thế hệ mới.

Việc đưa thành công 3 tổ máy thuộc giai đoạn 1 của nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu vào vận hành không chỉ đơn thuần là một cột mốc kỹ thuật. Đây là lời khẳng định về năng lực làm chủ công nghệ xây dựng siêu đập của Trung Quốc, đồng thời củng cố vững chắc nền tảng an ninh năng lượng cho vùng kinh tế Thành Đô - Trùng Khánh. Với đập đá đắp cao 315 mét cùng khả năng thúc đẩy sản lượng cho cả chuỗi thủy điện hạ lưu, Song Giang Khẩu hứa hẹn sẽ tiếp tục là động lực xanh quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ tới.