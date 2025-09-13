Đất công 50 tỉ “hô biến” thành đất "ông": Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu thanh tra khẩn

Sáng 13-9, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây (trước đây là xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) theo thông tin Báo Người Lao Động đã phản ánh.

Clip khu đất công rộng hơn 2.500m2 trị giá khoảng 50 tỉ đồng được "hô biến" thành đất cán bộ xã Phước Mỹ.

Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai thành lập đoàn công tác gồm 8 cán bộ, do ông Võ Văn Hiệu – Quyền Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo – làm trưởng đoàn, để thanh tra, làm rõ vụ việc trên. Thời hạn thanh tra là 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định.

Quyết định thành lập đoàn thanh tra được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại văn bản ngày 28-8 về việc giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra, làm rõ nội dung Báo Người Lao Động đã phản ánh về công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

Theo kế hoạch, quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây sẽ được đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Gia Lai công bố vào đầu tuần tới.

Trước đó, ngày 19-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh toàn bộ vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và UBND phường Quy Nhơn Tây khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan nếu để xảy ra sai phạm. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh và có văn bản trả lời Báo Người Lao Động trước ngày 20-9.

Khu đất công hơn 2.500m2 trị giá khoảng 50 tỉ đồng bị "hô biến" thành đất cán bộ xã Phước Mỹ cũ

Từ ngày 7-8 đến 12-8, Báo Người Lao Động đã đăng loạt bài điều tra "Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng. Trong đó phản ánh khu đất công hơn 2.500 m² tại thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, vốn do Nhà nước quản lý và HTX Phước Thành 3 sử dụng, đã bị "hô biến" thành đất cán bộ. Khu đất này hiện có giá thị trường khoảng 50 tỉ đồng.

Đáng chú ý, sau khi được "hợp thức hóa" đứng tên một cá nhân, khu đất nhanh chóng được sang tên cho nhiều cán bộ lãnh đạo xã Phước Mỹ cũ. Trong số này có bà Lê Thị Thu Thủy (vợ ông Cao Minh Thi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây), bà Trần Thị Nhi (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là cán bộ UBND phường Quy Nhơn Tây) và ông Đỗ Nguyên Đính (nguyên cán bộ địa chính xã Phước Mỹ).

Clip hàng loạt căn biệt thự mái Thái, công trình được xây dựng trái phép trên đất công ở phường Quy Nhơn Tây (xã Phước Mỹ cũ)

Không chỉ vậy, tại phường Quy Nhơn Tây hiện còn tồn tại hàng trăm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công ích, đất dự án. Phần lớn các công trình này được xây dựng từ thời xã Phước Mỹ cũ, nhất là khi ông Cao Minh Thi làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sau loạt bài điều tra này, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng cho biết sẽ giao công an điều tra và xử lý theo quy định.