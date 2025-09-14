Đất công 50 tỉ “hô biến” thành đất "ông": Vì sao Gia Lai thanh tra khẩn?

Liên quan đến loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng" trên Báo Người Lao Động, sáng 14-9, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan chức năng tỉnh này đang khẩn trương tiến hành thanh tra, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc.

Khu đất công 50 tỉ “hô biến” thành đất "ông" ở phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền.

Dự kiến, khoảng cuối tháng này, sau khi có kết luận thanh tra từ cơ quan chức năng, vụ việc sẽ được báo cáo lên UBND tỉnh để xử lý các bước tiếp theo quy định và có văn bản trả lời Báo Người Lao Động.

Trước đó, từ ngày 7-8 đến 12-8, Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng". Trong đó, phản ánh khu đất công rộng hơn 2.500 m², có giá thị trường khoảng 50 tỉ đồng tại thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây là xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vốn do Nhà nước quản lý và HTX Phước Thành 3 sử dụng, đã bị "hô biến" thành đất cán bộ.

Cụ thể, sau khi được "hợp thức hóa" đứng tên một cá nhân, khu đất nhanh chóng được sang tên cho nhiều cán bộ lãnh đạo xã Phước Mỹ cũ. Trong số này có bà Lê Thị Thu Thủy (vợ ông Cao Minh Thi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây), bà Trần Thị Nhi (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là cán bộ UBND phường Quy Nhơn Tây) và ông Đỗ Nguyên Đính (nguyên cán bộ địa chính xã Phước Mỹ).

Chữ ký mà ông Nguyễn Văn Xuân và bà Hồ Thị Quyền cho rằng không phải của mình trong phiếu lấy ý kiến khu dân cư để "hô biến" khu đất công 50 tỉ thành đất cán bộ, do UBND xã Phước Mỹ cũ lập vào năm 2018.

Không chỉ vậy, tại phường Quy Nhơn Tây hiện còn tồn tại hàng trăm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công ích, đất dự án. Phần lớn các công trình này được xây dựng từ thời xã Phước Mỹ cũ, nhất là khi ông Cao Minh Thi làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã.

Sau loạt bài điều tra trên, ngày 19-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh toàn bộ vụ việc.