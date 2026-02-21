Đặt đồ ăn trong ngày Tết có khiến shipper thấy phiền không?

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều cửa hàng quảng bá khẩu hiệu "không nghỉ lễ". Tuy nhiên, một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng câu hỏi: "Đặt đồ ăn giao tận nơi (delivery) trong dịp Tết liệu có bị shipper ghét không?". Câu hỏi này đã nói thay nỗi lòng của rất nhiều người, giống như việc có nên đặt hàng vào những ngày mưa tuyết hay không: đặt thì sợ làm phiền shipper, không đặt thì lại lo ảnh hưởng đến thu nhập của họ.

Tiếng nói từ người trong cuộc

Theo tờ China Youth Daily, dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều shipper đã trực tiếp lên tiếng: "Cứ đặt thoải mái đi". Với họ, khách hàng là thượng đế và việc không có đơn hàng mới là điều khiến họ lo lắng nhất. Một số cư dân mạng cũng chia sẻ cách ứng xử của mình: vào đêm giao thừa khi đặt hai ly trà sữa, họ đã gửi thêm phong bao lì xì 10 nhân dân tệ (khoảng 35.000 VNĐ) cho shipper như một chút lòng thành để người giao hàng thêm vui vẻ.

Lý do đằng sau sự lựa chọn "không nghỉ Tết"

Dịch vụ "không nghỉ Tết" đã trở thành trạng thái bình thường của nhiều nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. Một bộ phận shipper và nhân viên chuyển phát nhanh chọn ở lại làm việc với lý do cốt lõi là để có thêm thu nhập.

Một shipper từng chạy đơn tại Phật Sơn, Quảng Đông dịp Tết năm ngoái cho biết, nền tảng thường có các khoản thưởng đặc biệt trong thời gian này. Thu nhập trong hai tháng Tết của anh lần lượt đạt hơn 6.700 nhân dân tệ (khoảng 23,5 triệu VNĐ) và 8.900 nhân dân tệ (khoảng 31 triệu VNĐ), cao hơn hẳn so với ngày thường.

Nguyên nhân cho chuyện tăng thu nhập rất đơn giản. Thứ nhất, số lượng shipper hoạt động ít hơn nên dễ "nổ" đơn. Thứ hai, nền tảng có trợ cấp Tết khiến đơn giá mỗi đơn hàng cao hơn. Bên cạnh đó, những khoản tiền tip từ khách hàng dịp này cũng giúp thu nhập tăng đáng kể.

Tại trạm của anh, trong số hơn 60 người thì có tới hơn 30 người chọn ở lại làm việc trong năm nay, bao gồm cả anh.

Cần sự thấu hiểu và đãi ngộ xứng đáng

Tờ báo nhận định rằng, việc shipper nên nghỉ ngơi hay tiếp tục làm việc xuyên Tết vốn không có câu trả lời duy nhất. Với những người đang cần tiền lo cho gia đình, hãy ủng hộ họ yên tâm làm việc; với những người khao khát đoàn viên, hãy đảm bảo họ được nghỉ phép thuận lợi. Cả hai sự lựa chọn này đều đáng được thấu hiểu và tôn trọng.

Mấu chốt của vấn đề không nằm ở việc họ nên hay không nên ở lại, mà là ở chỗ: người muốn về nhà có được nghỉ phép thực sự hay không, và người ở lại có thực sự kiếm thêm được nhiều tiền hơn hay không. Điều này đồng nghĩa với việc các nền tảng lớn phải đưa ra những bảo đảm về vật chất đủ sức nặng để duy trì cam kết dịch vụ "không nghỉ Tết", đồng thời đi kèm với sự quan tâm về mặt tinh thần cho người lao động.

