Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua vé số khi về quê chúc Tết, nam thanh niên ở TPHCM trở thành tỉ phú

21-02-2026 - 21:02 PM | Sống

Nam thanh niên quê TPHCM về quê chúc Tết thì mua vé số Khánh Hòa, khi trở về phát hiện trúng giải độc đắc

Chiều 21-2 (mùng 5 Tết), chị Thùy Dương – chủ đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM – chia sẻ thông tin bất ngờ về một người trúng độc đắc xổ số miền Trung khi mua vé số đài Khánh Hòa.

Mua vé số chúc Tết , Nam thanh niên ở TPHCM trúng độc đắc 2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nam thanh niên ở TPHCM trúng độc đắc vé số Khánh Hòa. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Theo đó, một nam thanh niên ở Thủ Dầu Một về quê chúc Tết thì mua một tờ vé số Khánh Hòa, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng chiều 18-2, đến khi trở lại Thủ Dầu Một thì người này phát hiện tờ vé số đó trúng độc đắc 2 tỉ đồng. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn này là đại lý vé số Thùy Dương.

Dòng chia sẻ của chị Thùy Dương nhận về hơn 600 trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận, như: "Chiều nay tới tui"; "Bữa em mua 2 tờ Khánh Hòa trúng lô 200.000 đồng mà vô TPHCM không ai đổi chị ơi"; "Xin vía chiều nay trúng độc đắc"; "Mong một lần mình gặp nhau"…

Ngoài đổi thưởng cho nam khách hàng nêu trên, đại lý vé số Thùy Dương còn gây "sốc" khi liên tục bán trúng giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam là vé số Bình Thuận (mùng 3 Tết) và vé số Bình Dương (mùng 4 Tết).

Mua vé số chúc Tết , Nam thanh niên ở TPHCM trúng độc đắc 2 tỉ đồng - Ảnh 2.

Vé số Bình Thuận trúng độc đắc tại đại lý vé số Thùy Dương. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

"Vé số mùng 3 và mùng 4 Tết nhà em bán trúng giải độc đắc. Chiều nay mùng 5 Tết mà trúng tiếp là kỷ lục luôn" – chị Thùy Dương chia sẻ trên trang Facebook của đại lý mình.

Xổ số miền Nam hôm nay (21-2) sẽ mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 4 đài là TPHCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

Công an cảnh báo người dân nhận được tin nhắn Zalo có nội dung sau vào dịp Tết này

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ bác sĩ Việt 27 tuổi trúng tuyển nội trú tại Đại học Harvard

Nữ bác sĩ Việt 27 tuổi trúng tuyển nội trú tại Đại học Harvard Nổi bật

Đầu tư vàng thắng lớn, chủ chuỗi siêu thị chi 50 tỷ đồng chia thưởng cho nhân viên: "Tăng thu nhập cho họ là niềm vui của tôi"

Đầu tư vàng thắng lớn, chủ chuỗi siêu thị chi 50 tỷ đồng chia thưởng cho nhân viên: "Tăng thu nhập cho họ là niềm vui của tôi" Nổi bật

Lỉnh kỉnh buồng chuối, bó rau: Người dân 'chở cả quê hương' trở lại Thủ đô

Lỉnh kỉnh buồng chuối, bó rau: Người dân 'chở cả quê hương' trở lại Thủ đô

20:47 , 21/02/2026
Nhiều cao tốc, quốc lộ phía Nam ùn tắc, người dân loay hoay tìm đường về nhà

Nhiều cao tốc, quốc lộ phía Nam ùn tắc, người dân loay hoay tìm đường về nhà

20:30 , 21/02/2026
Thấy khách hàng mới mở tài khoản được 4 ngày đã nhận hơn 752 triệu đồng rồi rút ngay 225 triệu, nhân viên lập tức báo công an

Thấy khách hàng mới mở tài khoản được 4 ngày đã nhận hơn 752 triệu đồng rồi rút ngay 225 triệu, nhân viên lập tức báo công an

20:06 , 21/02/2026
May mắn lớn nhất của cha mẹ là được 4 kiểu ông bà sau phụ giúp chăm sóc con cái: Trẻ lớn lên kiểu gì cũng thông minh, khéo léo!

May mắn lớn nhất của cha mẹ là được 4 kiểu ông bà sau phụ giúp chăm sóc con cái: Trẻ lớn lên kiểu gì cũng thông minh, khéo léo!

19:50 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên