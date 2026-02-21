Lỉnh kỉnh buồng chuối, bó rau: Người dân 'chở cả quê hương' trở lại Thủ đô

Dự báo từ ngày mai đến hết 23/2 (ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026) lưu lượng phương tiện tại Hà Nội sẽ tăng cao. Phòng CSGT cho biết, lực lượng sẽ triển khai đồng bộ các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời sử dụng thiết bị giám sát từ trên cao để kịp thời phát hiện, xử lý ùn tắc và các tình huống phát sinh.