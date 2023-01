Đạt kỷ lục mới, Đạm Cà Mau (DCM) lãi gần 4.300 tỷ đồng trong năm 2022, gấp 2,3 lần cùng kỳ, cao hơn tổng lợi nhuận của cả 5 năm trước

CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC – mã chứng khoán DCM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022. Cụ thể, trong quý, doanh thu thuần của DCM đạt 4.458 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao, DCM lãi gộp 1.276 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý tăng 47% lên gần 82 tỷ đồng. Các chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp của DCM lại giảm mạnh chỉ còn 23 tỷ đồng, giảm khoảng 90%.

Kết quả, DCM lãi sau thuế 1.004 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, DCM đạt doanh thu thuần là 15.924 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ và lãi sau thuế 4.281 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ. Con số này còn lớn hơn tổng lợi nhuận của cả 5 năm liền kề trước đó.

EPS tăng lên 7.731 đồng/cp.

Cuối tháng 12, DCM đã điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2022. Cụ thể, doanh nghiệp điều chỉnh tăng chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất cả năm lên 14.525 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên 3.661 tỷ đồng, lần lượt tăng thêm 5.465 tỷ đồng doanh thu (tăng 60%) và thêm 3.147 tỷ đồng lợi nhuận tức gấp 7 lần kế hoạch cũ.

Với chỉ tiêu kế hoạch mới, DCM đã hoàn thành 110% kế hoạch doanh thu và 117% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của DCM là 14.193 tỷ đồng, tăng 28%. Trong đó, có 8.938 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm đạt 10.621 tỷ đồng.