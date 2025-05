Đất nền Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ bỗng tăng giá

Theo ghi nhận, tại Cần Giờ, siêu dự án và hạ tầng đầu tư đổ bộ đã khiến giá đất nền nơi đây thiết lập mặt bằng mới. Tháng 4/2025, tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ – Vinhomes Green Paradise. Thông tin này ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường đất nền khu vực.

Bên cạnh siêu dự án, các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm cũng đang tạo nên cú hích cho thị trường bất động sản Cần Giờ. Cụ thể, vào tháng 1/2025, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 113.000 tỷ đồng (tương đương 5,5 tỷ USD). Cùng vói đó, trong năm 2025, Tp.HCM đặt mục tiêu khởi công cầu Cần Giờ và hoàn thành vào năm 2028. Đây là cầu dây văng lớn nhất Tp.HCM với chiều dài 7,3km.

Trước khi có sự "đổ bộ" của siêu dự án, thị trường bất động sản Cần Giờ khá trầm lắng. Nơi đây được biết đến như một địa điểm xa xôi, cách trở của TP.HCM và được coi là vùng trũng của thị trường bất động sản TP.HCM.

Tuy nhiên, cuộc đổ bộ của siêu dự án và các công trình hạ tầng lớn đã khiến thị trường đất nền Cần Giờ khởi sắc. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, nhiều khu vực tại Cần Giờ giá nhà đất đã tăng giá trung bình từ 15-40% so với cùng kì năm ngoái.

Cụ thể, tại thị trấn Cần Thạnh, so với tháng 11/2024, đất tại đương Giồng Ao (thị trấn Cần Thạnh), tăng giá từ 27-30 triệu đồng/m2 lên mức 36-42 triêu đồng/m2. Những vị trí đẹp, đắc địa giá có thể chạm mức 45-50 triệu đồng/m2. Đất mặt tiền kinh doanh đường Lương Văn Nho, giáp siêu dự án của Vingroup, giá tăng từ mức 50-60 triệu đồng/m2 lên mức 70-80 triệu đồng/m2.

Tại xã Long Hòa, những lô đất cách siêu dự án của Vingroup khoảng 1km, cũng tăng giá từ 25-30 triệu đồng/m2 lên mức 35-46 triệu đồng/m2. Đất mặt tiền đường Duyên Hải, giá tăng từ 30 triệu đồng/m2 lên mức ngoài 40 triệu đồng/m2 trong vòng 1 năm. Những vị trí đẹp, đặc địa, kinh doanh được, cũng tăng từ 34-45 triệu đồng/m2 lên mức 52-65 triệu đồng/m2. Cùng thuộc đường Duyên Hải, đất trong hẻm, giá rao bán hiện tại là 27-33 triệu đồng/m2, trong khi mức giá của 6 tháng trước là 22-26 triệu đồng/m2.

Không chỉ giá tăng, lượng nhà đầu tư quan tâm đến đất nền Cần Giờ tăng vọt sau động thái siêu dự án đổ bộ. Nếu so với cùng kì và cuối năm ngoái, lượng nhà đầu tư đi xem đất đã phải tăng gấp khoảng 5 lần, tạo nên làn sóng tăng giá đất nền nơi đây. Tuy nhiên, hoạt động của thị trường chủ yếu diễn ra ở giới đầu tư, ít nhu cầu ở thực.

Ảnh: Tiểu Bảo

Chia sẻ mới đây, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Savills Việt Nam cho rằng, cú hích từ hạ tầng và cảng biển đang đưa Cần Giờ vào tầm ngắm của giới đầu tư. Dù vậy, tiềm năng nơi đây chỉ thực sự phát huy trong dài hạn, không dành cho nhà đầu tư ngắn hạn. "Việc đầu tư tại Cần Giờ nên là một bài toán trung – dài hạn. Việc lướt sóng ngắn sẽ đi kèm nhiều rủi ro bởi Cần Giờ hiện vẫn là khu vực có khả năng tiếp cận hạn chế so với trung tâm. Nhu cầu ở thực hoặc lưu trú lâu dài chưa có đủ điều kiện để bùng nổ trong tương lai gần", vị này nhấn mạnh.

Thế nhưng, theo chuyên gia Savills không thể phủ nhận, Cần Giờ đang dần "thay da đổi thịt" nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông và các siêu dự án quy mô hàng tỷ USD. Nổi bật trong số đó là dự án cầu Cần Giờ – công trình được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn phà Bình Khánh, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm thành phố và Cần Giờ xuống dưới một giờ đồng hồ. Song song đó, việc nâng cấp tuyến đường Rừng Sác, mở rộng kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành và quy hoạch tuyến đường sắt cao tốc liên vùng được kỳ vọng sẽ mở rộng cánh cửa phát triển cho khu vực.

Gần đây, thị trường đất nền tại Hóc Môn và Củ Chi, Tp.HCM có những diễn biến mới, được đánh giá là tích cực hơn so với trước, đặc biệt sau khi các quy định về phân lô bán nền được điều chỉnh. Cụ thể, một số lô đất đã tăng giá trở lại sau khi bị giảm giá mạnh vào giữa năm 2023. Các nhà đầu tư cũng kỳ vọng vào sự tăng giá khi các dự án lớn rục rịch triển khai tại đây.

Theo ghi nhận, so với thời điểm cuối năm 2024, hiện đất nền Hóc Môn, Củ Chi, có tín hiệu trở lại ở cả nhu cầu và giá bán. Môi giới bắt đầu có nhiều giao dịch hơn so với thời điểm trước Tết.

Tại khu vực xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn); xã An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Hòa Phú , Tân Đông Thạnh (huyện Củ Chi); bất động sản bắt đầu tiến sát đến mốc giá của cuối năm 2021. Các lô đất nền, nhà riêng lẻ bán ra thời điểm này đã tăng giá 7-10% so với cùng kì năm ngoái (tuỳ lô, vị trí). Tuy nhiên vẫn thấp hơn khoảng 15-7% so với giá của năm 2021.

Các lô đất mặt tiền tại Hóc Môn hiện giao dịch giá từ 30-80 triệu đồng/m2; nền đất trong hẻm giá dao động từ 20-45 triệu đồng/m2, tùy khu vực. Hiện tại giao dịch diễn ra ổn định ở các nền đất giá từ 2,5 đến 3,5 tỉ đồng; các căn nhà riêng giá từ 3-6 tỉ đồng/căn. Mức giá này đã tăng khoảng 50-150 triệu đồng so với thời điểm cuối năm 2024. Theo môi giới, lượng khách liên hệ đi tìm hiểu đất đai đã tốt hơn giai đoạn trước. Khách mua phần lớn là người ở thực, mua đất xây nhà, hoặc đầu tư nhưng xác định dài hạn, không lướt sóng.

Theo môi giới khu vực, các thông tin về quy hoạch, hạ tầng đang bổ trợ tích cực cho thị trường bất động sản Môi giới đăng tin rao bán bất động sản khá nhiều. Mức độ quan tâm của người mua đã tăng so với cùng kì năm ngoái.

Theo quy hoạch, trong 22 đơn vị hành chính cấp huyện của Tp.HCM có 5 huyện ngoại thành gồm: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Theo mục tiêu đến năm 2030, 5 huyện ngoại thành được quy hoạch phát triển thành 5 thành phố vệ tinh của Tp.HCM.

Trong một hội thảo về quy hoạch phát triển 5 huyện ngoại thành đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, cả 5 huyện ngoại thành TPHCM đều chọn phương án thành phố trực thuộc. Đây cũng là đề xuất của tổ chuyên gia khi tư vấn cho UBND Tp.HCM trong định hướng phát triển bền vững.

Nhiều nhà đầu tư đặt kì vọng lớn vào sự tăng tưởng của thị trường bất động sản Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ trước thông tin tích cực về quy hoạch. Hiện nay, mặc dù giao dịch đất nền chưa bùng nổ và chưa lan rộng toàn thị trường nhưng động thái quay trở lại của nhà đầu tư cho thấy niềm tin về mức độ tăng giá trong tương lai.