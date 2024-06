Đất nền Long An vẫn duy trì xu hướng giảm nhẹ

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong tháng 5 nhà đất tại tỉnh Long An có sự tăng trưởng tích cực về nhu cầu tìm mua. Cụ thể, lượt tìm kiếm nhà đất Long An tăng thêm 6% so với tháng trước, trong khi lượng tin đăng bán bất động sản tại thị trường này không tăng, nguyên nhân do thiếu dự án mới mở bán.

Xét riêng trên từng phân khúc, trong đó, đất thổ cư đang là loại hình được quan tâm tìm mua nhiều nhất trong tháng vừa qua. Nhu cầu tìm mua đất thổ cư Long An tăng 7% so với tháng trước. Bên cạnh đó, mức độ quan tâm nhà riêng khu vực này cũng tăng 21% so với tháng trước. Biệt thự cũng bắt đầu được tìm mua trở lại với mức độ quan tâm tăng 3% so với tháng trước.

Trái lại, đất nền dự án hiện là phân khúc duy nhất ghi nhận lượt tìm mua giảm 1% trong tháng qua. Nguyên nhân chính là do số lượng tin đăng bán loại hình này giảm khá mạnh trong tháng 5, mức giảm lên đến 11%. Trong tháng 5/2024 nhà đất Long An không ghi nhận thêm dự án đất nền mới nào triển khai bán hàng, nguồn cung thứ cấp giao dịch chậm. Đây là yếu tố chính khiến thanh khoản đất nền vẫn chưa thể phục hồi.

Xét theo khu vực, dù Bến Lức và Đức Hòa tiếp tục là hai huyện có nhu cầu tìm kiếm bất động sản cao nhất Long An, nhưng mức tăng trưởng của hai thị trường này trong tháng 5 khá khiêm tốn, lần lượt là 9% và 10%. Đồng thời, những địa phương khác như Châu Thành, Đức Huệ, Tân Trụ, Tân Thạnh là 4 khu vực ghi nhận lượt tìm kiếm nhà đất tăng mạnh nhất Long An trong tháng 5 vừa qua. Mức tăng cụ thể với từng địa phương lần lượt là 22%, 16%, 18% và 10%.

Ngược lại, một số khu vực như Thủ Thừa, Thạch Hóa lại có lượt tìm kiếm nhà đất giảm 10-12% so với tháng trước.

Trong tháng 5/2024 thị trường bất động sản Long An ít ghi nhận nguồn cung mới mở bán, thay vào đó là hàng loạt sự kiện kick off, công bố triển khai các dự án mới. Động thái này giúp nhà đất Long An có phần sôi động và tích cực hơn so với những thị trường lân cận. Tuy nhiên xét trên nguồn cung thì bất động sản Long An tháng qua vẫn khá eo hẹp.

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, giá nhà đất Long An trong tháng 5 có biến động tăng – giảm ở những phân khúc chủ lực. Cụ thể, biệt thự và chung cư Long An là hai phân khúc không ghi nhận biến động giá tháng qua và vẫn duy trì ở mức giá rao bán trung bình 20 triệu đồng/m2 với căn hộ chung cư, 37 triệu đồng/m2 với biệt thự. Chủ yếu do tháng vừa qua thị trường bất động sản Long An không có thêm giỏ hàng chung cư nào chào bán khiến giá ít biến động.

Ngược lại, ở phân khúc đất nền, theo ghi nhận từ Batdongsan.com.vn, giá đăng bán đất nền dự án Long An có chiều hướng giảm nhẹ trong tháng 5. Từ mức 18 triệu đồng/m2 hiện rao bán trung bình chỉ còn 17 triệu đồng/m2. Đất nền tự do người dân đăng bán lại có chuyển động tăng giá, từ mức trung bình 7 triệu đồng/m2 hiện đã lên khoảng 8 triệu đồng/m2.

Một phân khúc khác cũng ghi nhận có mức giá bán tăng là nhà mặt phố và nhà riêng Long An. Theo đó, giá nhà mặt phố Long An từ 35 triệu đồng/m2 tháng 4 hiện đã điều chỉnh giá đăng bán tăng lên trung bình 38 triệu đồng/m2 trong tháng 5. Tương tự, giá đăng bán nhà riêng Long An từ 17 triệu đồng/m2 đã tăng lên mức 18 triệu đồng/m2. Loại hình nhà phố thương mại mặt tiền đường tại Long An cũng có giá bán tăng nhẹ trong tháng qua, mức tăng ghi nhận là 1 triệu đồng/m2, trung bình giá đăng bán nhà phố thương mại Long An hiện vào khoảng 43 triệu đồng/m2.

Thời gian qua, bất động sản Long An được chú ý khi hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn như Vinhomes, Ecopark, Eurowindow,... về đây đầu tư dự án bất động sản lớn. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến giá một số phân khúc bất động sản tại Long An có chuyển biến mới thời gian qua.