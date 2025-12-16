Bất động sản Đất nền phía Nam có chuyển động mới: Môi giới ráo riết tìm nguồn hàng giá tốt bán cho người mua Tiểu Bảo • 16/12/2025 06:50

Các lô đất nền thổ cư giá trên dưới 3,5 tỷ đồng/nền tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh khan hiếm sản phẩm bán ra, trong khi nhu cầu mua ở và đầu tư vẫn âm thầm diễn ra.

(Ảnh Tiểu Bảo)

Dịp cuối năm, thị trường đất nền phía Nam diễn biến ổn định ở loại hình đất thổ cư, trong khi đất vườn - đất nông nghiệp chậm nhịp. Theo các môi giới, giá đất nền tiếp tục đà đi lên, nhưng giao dịch “chững” hơn so với đầu năm.

Chính việc giá tăng khiến sản phẩm đất nền thứ cấp trên dưới 3,5 tỷ đồng/nền ngày càng khan hiếm. Đây là loại hình được tìm kiếm nhiều nhất tại khu ven TP. Hồ Chí Minh, nhưng không có sản phẩm bán ra.

Theo chị M, một môi giới lâu năm tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh, hiện các lô đất giá dưới 3 tỷ đồng/nền (đường hẻm 6-7m) tại quận 9 (cũ) gần như “tuyệt chủng”. Giá từ 3,2-3,5 tỷ đồng/nền ngày càng ít. Chủ đất không bán ra, môi giới khó khăn khi đi tìm nguồn hàng bán lại cho khách mua ở và đầu tư. “Nhu cầu mua đất diện tích từ 50-60 m2 vẫn khá tốt ở khu ven TP. Hồ Chí Minh nhưng không có nguồn hàng để giới thiệu cho khách”, chị M chia sẻ.

Anh T, một môi giới cùng khu vực cũng trong trạng thái “ráo riết” tìm hàng giá tốt cho khách của mình. Theo anh T, vào tháng 9/2025, có một số khách đầu tư phía Bắc cần mua một lúc 3-4 nền đất tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh, giá dao động từ 3-3,2 tỷ đồng/nền, song đến nay anh vẫn không tìm đủ nguồn hàng bán lại cho khách. Vào đầu năm 2025, các lô đất giá dưới 3 tỷ đồng/nền còn khá nhiều thì hiện tại đã tăng thêm 20-25%. Dẫu giá tăng nhưng chủ đất không bán ra khiến việc tìm nguồn hàng của môi giới gặp khó khăn.

“Loạt hạ tầng trọng điểm sắp về đích, hàng sơ cấp khan hiếm đã thúc đẩy mặt bằng giá đất nền đi lên. Mặc dù mức độ tăng giá không nhanh như giai đoạn năm 2018- 2020, song các lô đất thổ cư, mặt tiền đường lớn vẫn âm thầm tăng trung bình trên dưới 20%/năm”, anh T cho biết.

Hiện môi giới khó khăn trong việc tìm nguồn hàng đất nền giá tốt để bán cho người mua. Ảnh: Tiểu Bảo

Trong khi đó, thị trường đất nền khu Tây và Nam TP. Hồ Chí Minh hoạt động ổn định trong vòng hơn 1 năm nay. So với thị trường khu Đông, đất nền các khu vực này chậm nhịp hơn. Tuy nhiên, giá ghi nhận vẫn tăng từ 10-15% (tuỳ khu vực) so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo môi giới khu vực này, thời điểm cuối năm 2025, giao dịch đất nền có có dấu hiệu tăng nhiệt nhưng không đáng kể. Người mua chủ yếu đến từ nhu cầu ở thực; nhà đầu tư tìm đến thị trường mới do nguồn cung đất nền TP. Hồ Chí Minh ngày càng ít, thiếu sự lựa chọn đa dạng.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, việc khan hiếm nguồn cung mới là nguyên nhân khiến giá đất nền TP. Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tăng lên. Cùng với chung cư thì đất nền là hai phân khúc ghi nhận đà tăng giá tốt nhất trong 2 năm qua.

Sau khi thị trường "hạ nhiệt" vào cuối năm 2022 đến giữa năm 2024, phân khúc đất nền phía Nam có dấu hiệu rục rịch trở lại từ cuối năm 2024. Đến đầu năm 2025, giá và giao dịch tăng nhanh ở một số khu vực. Kể từ đó đến nay, giá đất nền đã "set" mặt bằng mới.

Dự báo từ nay đến năm 2026, phân khúc đất nền phía Nam diễn biến ổn định. Giá thứ cấp tiếp tục tăng do nguồn cung mới khan hiếm. Giai đoạn 2026-2027 được xem là thời điểm của đất nền tỉnh lân cận khi hạ tầng kết nối liên vùng đi vào hoàn thiện.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành, thị trường đất nền phía Nam khó trở lại "nóng sốt" như giai đoạn trước. Mức độ tăng giá chỉ diễn ra ở các khu vực hưởng lợi hạ tầng; sự hồi phục toàn thị trường chưa thể diễn ra trong ngắn hạn.





