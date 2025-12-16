Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Siêu đô thị 3.300ha kết nối sân bay quốc tế 5 sao lớn bậc nhất miền Bắc

16-12-2025 - 10:00 AM | Bất động sản

Siêu đô thị 3.300ha kết nối Sân bay quốc tế 5 sao Gia Bình là một trong những quy hoạch tầm cỡ nhất tại cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội. Sự xuất hiện của siêu đô thị được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực lan tỏa mạnh mẽ về hạ tầng, kinh tế và bất động sản cho toàn vùng.

Siêu đô thị 3.300ha: Đô thị tích hợp mới ngay cửa ngõ Thủ đô

Với tổng diện tích nghiên cứu gần 3.300 ha và dân số kỳ vọng đạt 220.000 - 230.000 người vào năm 2045, siêu đô thị tại Đông Bắc Hà Nội được xem là một trong những siêu dự án có tầm ảnh hưởng lớn nhất Thủ đô. Các đô thị thành công trên thế giới như Songdo (Hàn Quốc), Changi (Singapore) hay Amsterdam Schiphol (Hà Lan), nơi quy hoạch đồng bộ đã tạo nên cực phát triển mới về kinh tế - công nghệ - dân cư, chính là những mô hình đô thị thành công để hướng đến.

Siêu đô thị 3.300ha kết nối sân bay quốc tế 5 sao lớn bậc nhất miền Bắc- Ảnh 1.

Songdo khu đô thị thông minh 40 tỷ USD của Hàn Quốc

Siêu đô thị được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, với các chức năng đa dạng: đất ở, đất hỗn hợp, công trình công cộng, trường học, không gian cây xanh, văn hóa - thể thao, đào tạo, y tế, tôn giáo - di tích, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật. Cách tổ chức không gian này cho phép hình thành một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể sinh sống, học tập, làm việc và giải trí trong bán kính vài km.

Theo định hướng chiến lược, phân khu đô thị 3.300 ha sẽ trở thành phần mở rộng của đô thị trung tâm Hà Nội, đảm nhiệm vai trò cửa ngõ kết nối với toàn bộ hành lang kinh tế Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Với tầm nhìn hạ tầng đồng bộ bao gồm hệ thống đường bộ - đường sắt quốc gia - đường sắt đô thị và đường hàng không, khu vực hướng tới mô hình đô thị đa năng siêu kết nối, giúp việc di chuyển đến các trung tâm trở nên thuận tiện hơn. Trong đó, nổi bật là Cảng hàng không quốc tế 5 sao Gia Bình lớn nhất miền Bắc, sẽ gắn kết trực tiếp với siêu đô thị và thủ đô qua trục Đại lộ Hà Nội - Gia Bình.

Siêu đô thị 3.300ha kết nối sân bay quốc tế 5 sao lớn bậc nhất miền Bắc- Ảnh 2.

Quang cảnh đô thị tích hợp đa chức năng (Ảnh tạo bởi AI)

Một phần diện tích của phân khu đô thị 3.300 ha được định hướng phát triển theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development). TOD - vốn đã chứng minh hiệu quả tại các siêu đô thị nổi tiếng như Tokyo, Seoul hay Singapore - giúp tối ưu hóa giao thông công cộng, nâng cấp chất lượng sống và thúc đẩy tăng trưởng giá trị bất động sản. Ở Việt Nam, các khu vực nằm dọc tuyến metro như metro số 1 TP.HCM hay các tuyến metro Hà Nội đã chứng kiến tác động mạnh của TOD lên mặt bằng giá.

Động lực lan tỏa khu vực Đông Bắc Hà Nội

Bên cạnh lợi thế kết nối, phân khu đô thị 3.300 ha được định hướng trở thành trung tâm logistic - thương mại - dịch vụ chất lượng cao của phía Đông Hà Nội, phục vụ hành lang kinh tế hướng biển và khai thác đa phương thức gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và đặc biệt là đường hàng không. Việc phát triển một trung tâm logistic quy mô lớn dự kiến tạo ra nhu cầu mạnh về không gian làm việc, lưu trú và dịch vụ đi kèm. Đây là nền tảng vững chắc thu hút dòng vốn đầu tư và dòng dịch chuyển cư dân trong tương lai gần.

Khu vực còn được quy hoạch hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu, công nghệ, y tế, giải trí tầm cỡ quốc tế, thu hút lực lượng chuyên gia, kỹ sư và nhân sự chất lượng cao. Khi các cụm chức năng này đi vào vận hành, nhu cầu về nhà ở, thương mại và hạ tầng dịch vụ dự kiến sẽ tăng mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa cho các khu vực lân cận.

Với sự phát triển mạnh mẽ cả về hạ tầng và đô thị, khu vực Đông Bắc Hà Nội sẽ có không gian tăng trưởng rất lớn, đặc biệt tại các khu đô thị đã phát triển sớm. Centa Riverside là một trong những dự án hiện hữu nổi bật nhờ vị trí ngay lõi đại đô thị VSIP Bắc Ninh, đối diện trực tiếp siêu đô thị 3.300 ha qua trục đại lộ Hà Nội - Gia Bình. Với hạ tầng nội khu hoàn thiện, cảnh quan ven sông tự nhiên và cư dân đã hình thành, dự án sở hữu nền tảng vững chắc để đón đầu dòng dịch chuyển dân cư khi phân khu đô thị từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ - tiện ích quy mô lớn.

Siêu đô thị 3.300ha kết nối sân bay quốc tế 5 sao lớn bậc nhất miền Bắc- Ảnh 3.

Centa Riverside đô thị tiêu chuẩn Singapore tại VSIP Bắc Ninh

Sự hình thành siêu đô thị 3.300 ha sẽ trở thành một động lực quan trọng đối với chiến lược phát triển khu vực Đông Bắc Hà Nội. Mô hình đô thị tích hợp gắn với sân bay quốc tế mở rộng khả năng thu hút vốn đầu tư, dòng nhân lực chất lượng cao và các ngành dịch vụ giá trị gia tăng. Sự xuất hiện của một đại đô thị quy mô lớn, đa chức năng và đồng bộ về hạ tầng sẽ đóng vai trò chất xúc tác, nâng cấp năng lực cạnh tranh của toàn khu vực, định hình lại bản đồ phát triển kinh tế - đô thị phía Đông Bắc Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

