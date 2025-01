Đất nền phía Nam có hiện tượng “nóng” cục bộ, chuyên gia bất ngờ dự báo về mức độ tăng giá từ năm 2025

Nhà đầu tư tranh thủ “chốt hạ” trước Tết

Nếu nửa đầu năm 2024, nhu cầu thị trường nghiêng hẳn về phân khúc chung cư thì nửa cuối năm 2024, đất nền lấy lại “phong độ” rõ rệt. Không chỉ ở Tp.HCM mà khu lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở các nền đất giá mềm, pháp lý sạch, gần các siêu dự án hoặc hạ tầng quy mô lớn, chờ cơ hội sinh lời trong thời gian tới.

Theo ghi nhận, dù là thời điểm giáp Tết, không khí giao dịch vẫn diễn ra khá nhộn nhịp ở đất nền dự án và đất phân lô phía Nam.

Chẳng hạn mới đây, sau khi bán thành công các giỏ hàng theo đợt, DKRA Realty tiếp tục tung ra thị trường 100 nền đất sổ đỏ thuộc dự án Saigon Riverpark (Cần Giuộc – Long An) và mức độ quan tâm khá tốt. Với mức giá chỉ từ 1,96 tỉ đồng/nền, lại nằm ngay Quốc lộ 50, cận kề khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây 1.1000 ha của Vinhomes - VIG đang chi trả đền bù cho dân, nên dự án được người mua quan tâm.

Đây là dự án đất nền có sổ đỏ từng nền, sở hữu lâu dài hiếm hoi tại khu vực. Hạ tầng đã hoàn thiện 100%, có khoảng 20% quỹ đất đã được người mua xây nhà ở. Hiện người mua đất nền Saigon Riverpark được kéo dài thanh toán 12 tháng, ngân hàng Viettin hỗ trợ vay 35 năm lãi suất ưu đãi.

Nhiều nhà đầu tư bắt đầu dồn sự quan tâm về đây nhằm “đón đầu” cơ hội tăng giá khi dự án KĐT quy mô này triển khai, hoàn thiện. Cùng với đó, loạt tuyến hạ tầng huyết mạch như Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Tp.HCM - Long Thành, cao tốc Tp.HCM - Trung Lương,… hoàn thành thi công sẽ tăng kết nối giữa Long An và Tp.HCM cũng khiến nhà đầu tư tự tin “chốt hạ” giao dịch trước Tết nguyên đán, nhắm đến kì vọng tăng giá trong tương lai.

Tương tự, tại khu ven Tp.HCM, đất phân lô hiện hữu “tăng nhiệt” những ngày cận Tết. Khách đầu tư trong tâm lý tranh thủ “xuống tiền” trước Tết với các lô đất giá tốt được chào bán từ quý 3/2024 đến nay. Trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung mới, Luật siết phân lô bán nền càng thúc đẩy tâm lý sở hữu của nhà đầu tư. Thực tế, những nhà đầu tư “ôm” đất nền từ thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023 hiện đã chốt lời từ 10-25% (tuỳ nền, vị trí).

Càng thời điểm cận Tết, sức cầu phân khúc đất nền phía Nam càng tăng nhiệt. Nhà đầu tư tranh thủ "xuống tiền" trước Tết. (Ảnh minh họa)

Theo các môi giới, hiện tỉ lệ khách đi xem đất và “chốt” giao dịch là khá cao. Nếu đầu năm 2024, môi giới dẫn khách đi xem dự án nhưng phần lớn thăm dò, tỉ lệ giao dịch rất ít thì hiện nay khác hẳn. Nhà đầu tư dù vẫn khá thận trọng với bất động sản song tỉ lệ “rút hầu bao” cao hơn. Các nền đất có giá hợp lý, tiềm năng tăng giá cao vẫn được nhà đầu tư sẵn sàng mua vào. “Ở một số dự án, khu vực, vào những ngày cuối tuần lượng khách đổ về tham quan dự án khá đông. Trong đó có nhiều booking được thực hiện trong ngày”, một môi giới cho biết.

Đất nền sẽ tăng giá bao nhiêu từ năm 2025?

Với động thái tích cực từ thị trường và nhà đầu tư, đất nền phía Nam được kì vọng có bước “nhảy vọt” từ giữa năm 2025 trở đi.

Trong báo cáo quý 4/2024, DKRA Group chỉ ra, nguồn cung sơ cấp đất nền phía Nam tiếp tục khan hiếm, chiếm khoảng 15% trên tỷ trọng cung sơ cấp và giảm khoảng 34% so với cùng kì năm trước. Tại thị trường thứ cấp ghi nhận sự tăng giá trung bình khoảng 4% so với quý 1/2024, thanh khoản thị trường phục hồi tích cực so với thời điểm đầu năm. Trong đó, giao dịch thị trường tập trung ở nhóm các dự án đầy đủ pháp lý, chủ đầu tư uy tín, đa dạng tiện ích nội ngoại khu.

Nhà đầu tư tìm kiếm đất nền ở các địa phận lân cận Tp.HCM, nơi có mặt bằng giá còn thấp, dư địa tăng giá còn cao. Nguồn: DKRA Group

Theo đơn vị này, phần lớn giao dịch đất nền phân bổ ở giai đoạn 6 tháng cuối năm và nhóm sản phẩm có mức giá trung bình dưới 50 triệu đồng/m2 tại Tp.HCM và dưới 25 triệu đồng/m2 thuộc vùng phụ cận. Các chính sách chiết khấu cho khách hàng giữ chỗ trước ngày mở bán, thanh toán nhanh/thanh toán bằng dòng vốn tự có,... tiếp tục được các chủ đầu tư áp dụng rộng rãi đã kích thích thanh khoản thị trường những ngày cận Tết.

Về mức giá sơ cấp, theo dữ liệu của DKRA Group, Tp.HCM tiếp tục ở ngưỡng cao từ 140 triệu đồng/m2 (giá cao nhất), trong khi tại Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai giá sơ cấp lần lượt là 58 triệu/m2, 60 triệu đồng/m2, 64 triệu đồng/m2, 74 triệu đồng/m2 (giá cao nhất). Theo đó, các dự án đất nền quanh ngưỡng giá từ 10-25 triệu đồng/m2 tại khu lân cận Tp.HCM ghi nhận thanh khoản tốt. Mức độ tăng giá dự báo còn giá gia tăng trong thời gian tới, đi cùng các yếu tố hạ tầng, quy hoạch được thúc đẩy song song.

Trong chia sẻ mới đây, khi dự báo về mức độ biến động giá của phân khúc đất nền trong năm 2025, ông Trần Khánh Quang, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cho hay, trong 6 tháng tới, giá đất nền Tp.HCM sẽ tăng từ 15-20%, các khu vực tỉnh lân cận, về ngắn hạn cũng sẽ tăng trưởng tối thiểu từ 10-15%. Đặc biệt, các dự án đất nền cận kề các siêu dự án đã được quy hoạch đầu tư hoặc các hạ tầng giao thông lớn đang xúc tiến triển khai thì mức độ tăng giá có thể cao hơn.

Theo ông Quang, nhu cầu bất động sản trong dân vẫn còn rất lớn. Kể từ khi 3 Luật bất động sản có hiệu lực, nguồn cung nhà đất sắp tới sẽ ngày càng hạn chế. Theo đó những sản phẩm còn sót lại của thời điểm trước đang có lợi thế và sức cầu trong thời gian tới.

Đất nền phía Nam sẽ tăng giá từ 10-20% trong vòng 6-12 tháng tới.

Vị này cho rằng, để thị trường đất nền phục hồi hoàn toàn thì cần ít nhất 6-12 tháng. Như vậy, đến hết quý 2/2025, thị trường đất nền sẽ không có nhiều biến động, giá cơ bản đi ngang. Đến quý 3/2025 thì giá đất nền mới “bật tăng”, thanh khoản khởi sắc.

Cùng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, sau việc cấm phân lô bán nền theo Luật mới, nhu cầu thị trường ở phân khúc đất nền có dấu hiệu tăng nhiệt. Giá có thể gia tăng thêm một nhịp vào năm 2025 khi các quy định của Luật mới về siết phân lô bán nền sẽ được thực thi. Nhìn về dài hạn, giá đất nền vẫn tăng, tùy vào khu vực và nhu cầu ở phân khúc này vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, nhà đầu tư đất nền cần có sự cân nhắc kỹ càng khi đầu tư lô đất nền ở khu vực nằm trong giai đoạn đang chuyển giao theo Luật kinh doanh bất động sản hay Luật nhà ở, đặc biệt trong khu vực cấm phân lô bán nền. Người mua cần đảm bảo chắc chắn lô đất đầu tư đó có sổ. Ngoài ra, nhà đầu tư cần lựa chọn khu vực có hạ tầng, tăng trưởng GDP đều đặn, thêm thu hút dân cư, nhà đầu tư nước ngoài.