Đất nền sắp bước sang chu kỳ tăng giá mới, khu vực nào đang được nhà đầu tư "săn đón"?

Theo dữ liệu báo cáo thị trường tháng 4/2024 của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm 4 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, mức độ quan tâm trong 4 tháng đầu năm tăng khoảng 31% so vói cùng kỳ. Tuy nhiên, lượt tìm kiếm bất động sản trong tháng 4 lại giảm nhẹ, khoảng 7% so với tháng 3. Trong khi đó, lượng tin đăng bán tăng khoảng 2%.

Trong tháng 4, mức độ quan tâm tìm kiếm giảm so với tháng 3, ở hầu hết các loại hình. Trong đó giảm mạnh nhất là loại hình chung cư với 13%. Nguyên nhân có thể do thời gian qua giá thứ cấp và sơ cấp ở nhiều dự án tăng mạnh khiến người mua "chùn tay". Loại hình nhà riêng cũng ghi nhận lượng tìm kiếm giảm khoảng 8%. Trong khi đó, đất nền và nhà mặt phố, hai loại hình đầu tư lại có lượng tìm mua giảm ít nhất với 2%. Lượng tin đăng đất nền tăng khoảng 7% so với tháng trước, trong khi tin đăng chung cư giảm khoảng 3%.

Theo dữ liệu nghiên cứu của đơn vị này về một số thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng... trong tháng 4, đa số phân khúc đất nền dự án tại những thị trường trọng điểm đều ghi nhận mức độ quan tâm sụt giảm.

Cụ thể, tại Hà Nội, loại hình đất nền, mức độ quan tâm giảm 4%. Tại Khánh Hòa, loại hình đất nền cũng giảm 4%, đất dự án giảm 6%. Long An, loại hình đất nền giảm 6%, đất dự án giảm 5%. Tại TP.HCM, mức độ quan tâm loại hình đất nền cũng giảm 3%. Tại Bình Dương, đất nền giảm 6%, đất dự án giảm 8%. Tại Cần Thơ, đất nền lượng quan tâm giảm 7%, đất dự án giảm 5%.

Riêng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, mức độ quan tâm đến đất nền đi ngang.

Ở chiều ngược lại, có hai thị trường ghi nhận mức độ quan tâm đất nền gia tăng. Cụ thể, tại Hải Phòng, mức độ quan tâm đất nền tăng 4%. Tại Quảng Ninh, mức độ quan tâm đất nền tăng 10%, đất dự án tăng 11%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết đất nền đang cho thấy sức hấp dẫn của kênh đầu tư "vua". Đáng chú ý, phân khúc đất nền dưới 2 tỷ đồng/lô đang nhận được lượt quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư. Ông Tuấn cho rằng, một quy luật tất yếu là khi nhu cầu tăng thì giá sẽ tăng, điều này sẽ rõ ràng hơn trong thời gian tới.

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Miền, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Thị trường Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết đất nền 2 tỷ đồng tại vùng ven Hà Nội đi kèm với pháp lý đảm bảo, có hạ tầng và tiện ích hiện hữu ghi nhận giao dịch tăng. Nhiều khu vực ghi nhận lượng giao dịch đất nền vùng ven tăng "đột biến", nhất là những lô đất đã tách thửa. Thị trường đất nền Hà Nội xuất hiện nhiều hơn các nhà đầu tư đi "săn" đất.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho rằng đất nền luôn một kênh đầu tư "vua" do sự đa dạng về diện tích, giá bán và đối tượng đầu tư. Tuy nhiên, phân khúc đất nền có tính hai mặt: khi thị trường tốt, thu hút nhà đầu tư, tạo thanh khoản tốt và ngược lại, khi thị trường trầm lắng thì tất cả đều chậm lại, vì vậy nhà đầu tư cần có chiến lược và tầm nhìn dài hạn.

Ông Điệp cho biết, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thời gian tới sẽ siết chặt hoạt động phân lô bán nền. Do đó, mặt bằng giá, nhu cầu mua đất nền cũng sẽ được điều chỉnh giảm, nhất là đối với những lô đất diện tích lớn. Ngược lại, tính thanh khoản sẽ được cải thiện với các lô đất nền có diện tích nhỏ và giá giao dịch thứ cấp dự báo tăng nhẹ so với năm vừa qua.