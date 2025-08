Đất nền sổ đỏ liền kề Phú Mỹ Hưng đáp ứng tiêu chí sinh lời bền vững

"Sân chơi không dễ dàng - cần tầm nhìn và sự linh hoạt" - Đại diện Savills Hà Nội nhận định. Theo bà, dòng tiền đang dần quay lại bất động sản, đặc biệt với những sản phẩm có giá hợp lý, tiềm năng sinh lời ổn định và giá trị thực được cân nhắc kỹ lưỡng.

Một chuyên gia đầu tư bất động sản lâu năm cho biết, đối với các khu vực giáp ranh thành phố lớn, nhà đầu tư nên tập trung vào các dự án mang tính đô thị, cách trung tâm từ 30 - 40 phút di chuyển. Khi hạ tầng giao thông kết nối phát triển đồng bộ, giá trị bất động sản tại những khu vực này sẽ tăng đáng kể.

Tổng thể, bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn nếu lựa chọn đúng. Tuy nhiên, thị trường không có nhiều dự án đạt đủ các tiêu chí về pháp lý, vị trí và tiềm năng tăng giá thực sự.

Sóng thị trường gọi tên Cần Giuộc - Trung tâm kinh tế mới phía Nam TP.HCM

Trong báo cáo quý I/2025 của JLL Việt Nam, giá nhà liền thổ tại TP.HCM đã đạt mức trung bình 430 triệu đồng/m² - mức cao kỷ lục. Vì vậy, làn sóng tìm kiếm bất động sản vùng giáp ranh TP.HCM ngày càng sôi động.

Trong bản đồ vệ tinh phía Nam TP.HCM, Cần Giuộc giữ vị thế đặc biệt khi chỉ cách TP.HCM một cây cầu. Đây đang được xem là trung tâm kinh tế mới nhờ hai yếu tố:

Thứ nhất, Phú Mỹ Hưng và Hiệp Phước đang định hình trụ cột kinh tế - logistics toàn khu Nam, kéo theo hạ tầng kết nối Cần Giuộc - trung tâm Thành phố ngày càng hoàn thiện. Nổi bật là tuyến Lê Văn Lương - ĐT826C được quy hoạch mở rộng 40m, cầu Rạch Tôm nối liền Cần Giuộc (Long An cũ) với TP.HCM đã chính thức được khởi công. Tuyến Nguyễn Hữu Thọ dự kiến khởi công vào năm 2026, rút ngắn 30% thời gian di chuyển từ Cần Giuộc về Phú Mỹ Hưng. Ngoài ra, tuyến metro số 4 nối Tây Thành phố - Quận 1 - Quận 7 - Hiệp Phước (đơn vị hành chính trước sáp nhập) cũng đã được quy hoạch.

Thứ 2, Long An (trước đây) đón "sóng" đầu tư mạnh mẽ khi nhiều ông lớn đổ về phát triển đô thị sinh thái. Điển hình, Vinhomes Cần Giuộc do liên danh Vinhomes - VIG làm chủ đầu tư, quy mô 1.090ha hiện đang tiến hành san lấp mặt bằng, chuẩn bị khởi công dự án vào dịp lễ 2/9.

Cần Giuộc giữ vai trò tâm điểm, vừa kết nối TP.HCM - Long An (trước đây), vừa thụ hưởng trọn vẹn các lợi thế về hạ tầng, khu công nghiệp và cảng biển quốc tế.

Đô thị thương mại The 826 EC - Giải bài toán "sinh lời ngay"

Dù thuộc Cần Giuộc, song đô thị thương mại The 826EC (dự án Khu dân cư Vĩnh Trường) có cự ly và thời gian kết nối tốt hơn rất nhiều các quận nội thành, bởi đây là khu đô thị tại Cần Giuộc tiếp giáp gần nhất với Thành phố.

Cụ thể, từ đây chỉ 1 bước chân đến Nhà Bè (trước sáp nhập), 3 phút đến cảng Hiệp Phước, 15 phút tới Phú Mỹ Hưng và hơn 20 phút đến Quận 1 (trước đây). Nhờ nằm trên hai trục đường lớn ĐT826E (40m) & ĐT826C (Lộ giới 50m), việc di chuyển dễ dàng, không lo kẹt xe. Khi các tuyến Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Lương và metro số 4 hoàn thiện, thời gian rút ngắn, giá bất động sản sẽ còn tăng mạnh, tiệm cận nội thành.

Đô thị thương mại The 826 EC là điểm đến an cư và đầu tư lý tưởng khi sở hữu "bộ gen ưu tú" - vị trí, pháp lý, giá bán.

Dự án The 826 EC là quỹ đất sạch còn sót lại trên thị trường, sở hữu bộ pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ riêng từng nền. Bên cạnh đó, tại khu đô thị The 826 EC, khách hàng được tự do xây nhà khi có đủ nguồn lực tài chính mà không chịu áp lực bởi thời gian quy định hay theo mẫu thiết kế.

Đặc biệt, khu đô thị đang áp dụng loạt ưu đãi như chỉ cần trả trước 560 triệu đồng để sở hữu nền nhà phố thương mại sầm uất, thanh toán kéo giãn tới 18 tháng, hệ thống ngân hàng ACB, MB Bank, VietinBank hỗ trợ vay 70% trong 30 năm, hỗ trợ lãi 15 tháng, ân hạn gốc 24 tháng. Theo DKRA Realty - Tổng đại lý Tiếp thị & Phân phối dự án, mức giá phù hợp cùng phương thức thanh toán linh hoạt là yếu tố giúp đô thị thương mại The 826 EC đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường.

Đô thị thương mại The 826 EC trở thành điểm hẹn sôi động vào cuối tuần, nơi cả gia đình cùng thư giãn và gắn kết yêu thương.

Không chỉ là khoản đầu tư chắc thắng, khu đô thị The 826 EC còn mang đến nhịp rộn ràng và đầy cảm hứng với loạt hoạt động trải nghiệm đặc sắc như thả diều nghệ thuật, workshop, biểu diễn ảo thuật, rạp chiếu phim ngoài trời,… Nằm trong bán kính 5 - 8km quanh Phú Mỹ Hưng, dự án The 826 EC là đô thị hiếm hoi tổ chức chuỗi giải trí quy mô cuối tuần, trở thành điểm hẹn đầy sắc màu dành cho cả gia đình. Nhịp sống giàu trải nghiệm này sẽ không chỉ diễn ra vào dịp cuối tuần, mà trở thành một phần đời sống thường nhật tại đô thị thương mại The 826 EC trong tương lai gần./