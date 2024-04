Đất nền tại tỉnh "sát vách" với TP.HCM được "săn lùng"

So với các tỉnh lân cận là Đồng Nai, Bình Dương và Long An, tháng 3/2024 nhà đất Bà Rịa-Vũng Tàu có khởi sắc về mức độ quan tâm nhưng lượng giao dịch thực tế thị trường này vẫn rất khiêm tốn.

Theo báo cáo thị trường bất động sản tháng 3/2204 của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm nhà đất Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng 3 ghi nhận tăng 65%, lượng tin đăng bán tăng 68% so với tháng 2.

Loại hình được nhà đầu tư tìm kiếm nhiều nhất Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng vừa qua là đất nền, với lượt tìm kiếm tăng 84%, xếp sau đó là nhà riêng lẻ với nhu cầu tìm kiếm tăng 64%. Căn hộ chung cư và biệt thự liền kề ghi nhận mức tăng lần lượt 51% và 43%. Tuy nhiên do trong tháng 2, nhà đất Bà Rịa-Vũng Tàu có mức độ quan tâm giảm sâu hơn các thị trường lân cận nên mức tăng trưởng trong quý này dù tích cực vẫn chưa thể đưa giao dịch của thị trường trở nên sôi động hơn.

Trong tháng 3, nhu cầu tìm kiếm nhà đất Bà Rịa-Vũng Tàu có sự phân bố không đều. Khu vực có bất động sản được quan tâm nhiều nhất vẫn là TP. Vũng Tàu, tuy nơi đây chỉ tăng trưởng lượt tìm mua bất động sản 53%, xếp "chót" trong các thị trường nhưng lại tập trung chủ yếu nhu cầu mua chung cư và nhà phố. Huyện Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức hiện là 3 khu vực có nhu cầu tìm mua nhà đất tăng mạnh nhất Bà Rịa-Vũng Tàu tháng vừa qua.

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, lượt tìm mua bất động sản Đất Đỏ cũng là khu vực có sự bứt tốc mạnh mẽ với nhu cầu tìm thuê bất động sản tăng 257%, nhất là với loại hình kho /xưởng. TP. Bà Rịa và TP Vũng Tàu cũng là hai khu vực tập trung nhiều nhu cầu tìm thuê chung cư và nhà phố với mức tăng lần lượt 43% và 54%.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, tại Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án. Trong số đó có 10 dự án đầu tư trong nước, 5 dự án đầu tư FDI lớn. Hầu hết các dự án đều tập trung về khu vực huyện Phú Mỹ, Châu Đức, Đất Đỏ và Long Điền. Bên cạnh đó, giai đoạn 2023- 2025 sẽ sáp nhập huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ thành một đơn vị.

Đây cũng là một trong những yếu tố khiến thị trường bất động sản ba khu vực này sôi động hơn trong thời gian qua.

Xét về giá, trong quý 1/2024 giá bán nhà đất Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn chưa có sự biến động lớn. Thị trường này vẫn còn khá nhiều sản phẩm đất nền rao bán giá giảm 20-30% so với mức cao điểm 2022. Tuy nhiên nếu so với cuối năm 2023, mức giá rao bán nhà đất Bà Rịa-Vũng Tàu hầu như đang đi ngang. Một số sản phẩm diện tích lớn, khó thanh khoản vẫn xuất hiện tình trạng giảm sâu thêm nhưng mức giảm chỉ khoảng 10% so với cuối năm ngoái và số lượng không nhiều.

Tính đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 33 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước đạt 400 ngàn tỷ đồng. Riêng quý 1/2024, tỉnh thu hút hơn 1,5 tỷ USD vốn FDI và vốn đầu tư trong nước hơn 25.000 tỷ đồng. 30 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tập đoàn, định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam đến đầu tư với công nghệ tiên tiến, hiện đại, ít thâm dụng lao động, năng suất cao, thân thiện với môi trường.

Theo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, đến năm 2030, tỉnh này sẽ có 24 khu công nghiệp (KCN) với diện tích 16.052 ha. Đất KCN phân bổ chỉ tiêu sử dụng đến năm 2030 là 10.755 ha.

Ngoài 13 KCN đang hoạt động, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có KCN Dầu khí Long Sơn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 2 KCN đang làm thủ tục đầu tư; 7 KCN vừa được thêm vào quy hoạch.

Định hướng Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phát triển trục kinh tế động lực công nghiệp - cảng biển Cái Mép - Thị Vải gắn với hệ thống giao thông liên cảng và QL51.

Các KCN trong trục động lực này thu hút đầu tư có chọn lọc các ngành công nghiệp có công nghệ cao, tiên tiến: điện - điện tử, sản xuất robot, thiết bị tích hợp vận hành tự động, điều khiển từ xa, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo; sản xuất phương tiện vận tải; dược phẩm, chế phẩm sinh học…

Theo các chuyên gia, nhìn về lâu dài thị trường bất động sản Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn là điểm đến hấp dẫn và là thị trường đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên do nhu cầu mua bất động sản tại đây thời gian trước phần nhiều là đến từ nhóm đầu tư, sản phẩm thiên về nghỉ dưỡng và du lịch. Vậy nên nhiều khả năng đà phục hồi của nhà đất Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ không đồng bộ ở mọi phân khúc. Theo đó, đất nền gần kề các khu công nghiệp, căn hộ trung tâm thành phố sẽ hồi phục thanh khoản sớm hơn. Riêng với các sản phẩm phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng có thể sẽ chậm so với đà hồi phục chung của cả thị trường.