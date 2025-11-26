Đạt Phương lên kế hoạch chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, HĐQT Đạt Phương đã ban hành Nghị quyết số 51 /NQ-ĐP-HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2025.

Theo phương án đã được thông qua, Đạt Phương dự kiến chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu DPG với giá chào bán không thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách một cổ phần của công ty căn cứ trên BCTC hợp nhất quý gần nhất đã được công bố theo quy định trước thời điểm HĐQT thông qua nghị quyết triển khai Phương án chào bán.

Doanh nghiệp dự kiến chào bán cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính và có khả năng đóng góp cho hoạt động kinh doanh của công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng.; được toàn quyền điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng của các nhà đầu tư tại từng thời điểm.

Thời gian dự kiến triển khai là trong năm 2025 và hoặc năm 2026, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (nếu có) và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho nhà đầu tư ban đầu, đảm bảo phù hợp với tiêu chí nhà đầu tư đã được thông qua và đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ là để tăng nguồn vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính đầu tư thực hiện dự án, bổ sung vốn lưu động và mua sắm máy móc thiết bị cho hoạt động xây lắp của công ty.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

Về phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán, công ty sẽ cân đối bồ sung các nguồn vốn khác như vốn tự có, vốn vay từ các ngân hàng tổ chức tín dụng, nguồn vốn khác để tài trợ vốn thêm cho các nhu cầu đầu tư bị thiếu hụt và sẽ bảo cáo cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Đạt Phương đã có quyết định số 55/QĐ-ĐP-HĐQT thông qua góp bổ sung vốn và nhận chuyển nhượng cổ phần tại công ty con.

Cụ thể, Đạt Phương dự kiến thực hiện quyền mua hơn 8 triệu cổ phần của Kính Đạt Phương, tương ứng tổng giá trị góp vốn dự kiến (theo mệnh giá) là 80,3 tỷ đồng. Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiểu riêng lẻ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 để góp bổ sung vốn vào Kính Đạt Phương.

HĐQT DPG cũng thông qua việc nhận chuyển nhượng 3,41 triệu cổ phàn thuộc sở hữu của ông Phan Ngọc Long với đơn giá 11.400 đồng/cổ phần; tương ứng tổng giá trị chuyển nhượng gần 38,9 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất việc góp vốn và nhận chuyển nhượng, Đạt Phương sở hữu tổng cộng 44.412.500 cổ phần tại Kính Đạt Phương, tương ứng 80,75% vốn điều lệ.



