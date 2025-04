Đất Xanh Miền Bắc phân phối Economy City - Tâm điểm đầu tư Hưng Yên

Tiềm năng phát triển vùng: Bảo chứng cho giá trị đầu tư

Văn Giang và Văn Lâm là hai huyện của Hưng Yên "sát vách" Hà Nội, sở hữu nhiều khu công nghiệp lớn và các làng nghề truyền thống lâu đời. Theo đó, Văn Giang đã được triển khai hàng loạt các khu Đại đô thị và các dự án chất lượng, hạ tầng đồng bộ phát triển ngày càng hiện đại. Song song với Văn Giang, Văn Lâm là huyện tóp đầu thu ngân sách của tỉnh Hưng Yên, hiện được coi là điểm đến mới thu hút dòng vốn đầu tư lớn. Nơi đây cũng là hồng tâm kết nối các khu đô thị lớn và là tâm điểm trong sự trỗi dậy mạnh mẽ của tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên trở thành tâm điểm bất động sản 2025

Hai địa phương này cũng là địa chỉ ghi dấu hàng loạt dự án của nhiều doanh nghiệp bất động sản. Trong đó, Dự án Economy City tọa lạc tại trung tâm thị trấn Như Quỳnh, "trái tim" huyện Văn Lâm - nơi được hưởng lợi nhiều từ những thành tựu phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị của khu vực.

Dự án nằm tại giao điểm các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, vành đai 3.5, đường trục trung tâm nối thẳng Bắc Ninh, Quốc lộ 38, 39... Từ dự án di chuyển mất 10 phút tới Aeon Mall Long Biên và Vincom Mega Mall, 20 phút tới Hồ Hoàn Kiếm. Đặc biệt, trong tương lai, khi cầu Ngọc Hồi và đường Vành đai 4 hoàn thành sẽ rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ khu vực này đến các quận huyện của Hà Nội như: Hà Đông, Đan Phượng, Thường Tín, Hoài Đức, Sóc Sơn, Mê Linh.

Ngoài ra, Economy City cũng được hưởng trọn lợi thế phát triển sầm uất từ các khu công nghiệp và các làng nghề truyền thống của Văn Lâm. Dự án nằm tại vị trí lõi tâm điểm hàng loạt các khu công nghiệp lớn như: Khu công nghiệp Phố Nối A, Tân Quang, Minh Khai… và 10 Cụm công nghiệp, 08 làng nghề, gần 8000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

Hiện tại, các Khu công nghiệp này đã và đang thu hút đông đảo các công ty, tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế như: Canon Electronics INC, Hyundai, Yamato, Lixil, Dorco, Carhill… thu hút hàng chục ngàn lao động, chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước làm việc và sinh sống. Đây là nguồn khách dồi dào giúp các hoạt động kinh doanh, thương mại của khu đô thị này diễn ra sôi động và sầm uất.

Thêm vào đó, hơn 250.000 cư dân hiện hữu xung quanh dự án với các nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí mỗi ngày cũng góp phần tạo điều kiện cho Economy City phát triển nhộn nhịp hơn.PP

Economy City - Tâm điểm thu hút đầu tư Hưng Yên

Economy City được Chủ đầu tư Công ty cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên định hướng xây dựng trở thành một "thành phố kinh tế thịnh vượng" của phía Đông Thủ đô nói chung và Văn Lâm nói riêng. Dự án có quy mô hơn 36,18ha, bao gồm 4 phân khu kinh tế, giao thương sầm uất bất kể ngày đêm với dòng sản phẩm shophouse, shop villa hạng sang, cùng hệ sinh thái tiện ích "all in one" đẳng cấp.

Phân khu Hưng Thịnh được định hướng là Khu Kinh tế truyền thống, trở thành "cứ điểm" kinh doanh mới của 30 làng nghề lân cận

Các phân khu kinh tế bao gồm hai loại hình sản phẩm chính là Shophouse và Shop Villas, được thiết kế linh hoạt phù hợp với đa nhu cầu sử dụng. Trong đó, shophouse được thiết kế 5 tầng, diện tích đa dạng từ 74m2 - 307,67m2; Shop villas được thiết kế 4 tầng, diện tích từ 152 - 197,2m2. Ngoài ra, dự án cũng sở hữu hai khối cao tầng với hơn 3000 căn hộ hiện đại. Hiện tại các sản phẩm tại dự án đều đầy đủ pháp lý, sở hữu sổ đỏ lâu dài, toàn bộ dự án đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Được kiến tạo như một khu đô thị kiểu mẫu, Economy City sở hữu hạ tầng tiện ích cao cấp, hứa hẹn sẽ trở thành bến đỗ mới của giới thượng lưu tại Văn Lâm như: Quảng trường trung tâm, tháp ánh sáng bên hồ, phố đi bộ, trung tâm thương mại, khu phố đêm, công viên Ngân Hà, đồi Vạn Hoa, hồ điều hòa, bể bơi, không gian truyền thống…

Là đơn vị phân phối chính thức dự án Economy City, Đất Xanh Miền Bắc đánh giá đây là vùng đất tiềm năng hàng đầu miền Bắc ở thời điểm hiện tại. Nhờ sự phát triển hạ tầng giao thông, liên kết vùng thuận tiện và quy mô kinh tế vượt bậc, các dự án tại khu vực này sẽ là bến đỗ cho giới đầu tư với dư địa phát triển dài hạn. Nhất là với dự án Economy City, Đất Xanh Miền Bắc kì vọng đem đến cho khách hàng dòng sản phẩm thấp tầng hạng sang phù hợp cả nhu cầu an cư và đầu tư linh hoạt.

