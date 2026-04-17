Đất Xanh tái cấu trúc để trở thành tập đoàn đầu tư – quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Đất Xanh đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng đó, không phải từ yêu cầu thời cuộc, mà vì quy mô và năng lực nội tại đã vượt qua giới hạn của mô hình cũ.

Chiến lược mới – mô hình mới và tầm nhìn toàn cầu của Đất Xanh

Trong nhiều năm, bất động sản Việt Nam vận hành theo một công thức quen thuộc: tìm kiếm quỹ đất, phát triển dự án, bán sản phẩm và ghi nhận lợi nhuận. Mô hình này tạo tăng trưởng nhanh, khi thị trường thuận lợi, tăng trưởng bùng nổ, nhưng khi thị trường điều chỉnh, hoạt động và dòng tiền doanh nghiệp lập tức biến động.

Trong khi đó, các tập đoàn bất động sản quốc tế đã đi theo một hướng khác. Họ không chỉ phát triển, mà còn sở hữu và vận hành tài sản dài hạn. Chính mô hình này mới tạo ra dòng tiền ổn định và khả năng chống chịu trước các chu kỳ kinh tế.

Ông Bùi Ngọc Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh sẽ là "kiến trúc sư" của cuộc tái cấu trúc của doanh nghiệp

Đây là điểm khác biệt mang tính bản chất. Và cũng là lý do Đất Xanh lựa chọn tái cấu trúc. Đây không phải là phản ứng trước khó khăn thị trường, mà là một quyết định chủ động khi doanh nghiệp nhận ra mình đã đủ lớn để bước sang một cấp độ phát triển khác.

Không dừng lại ở vai trò một nhà phát triển nhà ở, Đất Xanh hướng đến mô hình tập đoàn đầu tư – quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu. Nơi giá trị không chỉ đến từ sản phẩm bán ra, mà từ toàn bộ hệ sinh thái năng lực thực thi, con người, tài sản và dòng tiền được vận hành một cách bền vững. Sau tái cấu trúc, Đất Xanh tạo thành một hệ sinh thái khép kín gồm 4 trụ cột kinh doanh:

Trụ cột đầu tiên là đầu tư và hợp tác vốn. Thay vì chỉ dựa vào nguồn lực nội tại, Đất Xanh mở rộng vai trò thành điểm kết nối dòng vốn, chủ động hợp tác với các định chế tài chính trong và ngoài nước. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp gia tăng quy mô, giảm áp lực vốn và từng bước nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế.

Trụ cột thứ hai là phát triển bất động sản, vốn là năng lực cốt lõi làm nên tên tuổi Tập đoàn. Tuy nhiên, cách tiếp cận đã thay đổi. Đất Xanh không còn phát triển dự án chỉ để bán ra thị trường. Những tài sản có chất lượng sẽ được giữ lại, vận hành và khai thác, trở thành nguồn tạo dòng tiền dài hạn. Phát triển dự án từ đó không còn là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho quá trình tích lũy tài sản chiến lược – đây là điểm cốt lõi chính của tập đoàn.

Trụ cột thứ ba, và cũng là bước tiến quan trọng nhất, là quản lý và vận hành tài sản. Đất Xanh bắt đầu tham gia sâu vào khai thác các loại hình như trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ, văn phòng và các tổ hợp đô thị. Giá trị không còn dừng ở việc xây dựng, mà được gia tăng liên tục thông qua vận hành, tối ưu dịch vụ và hệ sinh thái khách thuê.

Trụ cột thứ tư là dịch vụ bất động sản. Trong mô hình mới, đây không chỉ là kênh bán hàng, mà trở thành hạ tầng kết nối toàn bộ hệ sinh thái. Với mạng lưới phân phối rộng khắp và nền tảng dữ liệu tích lũy từ hàng triệu khách hàng, mảng dịch vụ đóng vai trò dẫn dắt dòng giao dịch và cung cấp thông tin thị trường có giá trị lâu dài.

Việc có thể đồng thời phát triển, vận hành và phân phối ở quy mô lớn như vậy là lợi thế cạnh tranh mang tính hệ thống trong dài hạn. Điểm cốt lõi trong quá trình tái cấu trúc của Đất Xanh là thay đổi cách tạo ra giá trị. Từ bán sản phẩm sang sở hữu tài sản. Từ tăng trưởng theo chu kỳ sang tạo dòng tiền ổn định. Từ một nhà phát triển bất động sản truyền thống trở thành một tập đoàn đầu tư – quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu.

Tái cấu trúc thương hiệu xứng tầm cùng mô hình phát triển mới

Tái cấu trúc thương hiệu không đơn thuần là điều chỉnh nhận diện, mà là một tuyên ngôn chiến lược, thể hiện quyết tâm chuyển đổi đồng bộ của Đất Xanh cùng với quá trình tái cấu trúc mô hình hoạt động.

Theo đó, một thương hiệu Tập đoàn mới xứng tầm sẽ ra đời, đại diện cho tầm nhìn và năng lực của toàn hệ thống Holding. Các mảng hoạt động cốt lõi như đầu tư và quản lý vốn, phát triển bất động sản, quản lý và vận hành tài sản được tổ chức theo một hệ định danh thống nhất của Holding, tên gọi của các mảng này cũng sẽ thể hiện rõ tính chức năng trong chuỗi giá trị Tập đoàn.

Đặc biệt, thương hiệu Đất Xanh sẽ tiếp tục được Dat Xanh Services kế thừa và phát triển ở mảng dịch vụ bất động sản, nơi kết nối khách hàng, thị trường và sản phẩm.

Việc phân định và định danh riêng cho từng mảng kinh doanh theo chức năng và vai trò tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn và gia tăng hiện diện thương hiệu của từng mảng hoạt động trên thị trường quốc tế.

Dự án bất động sản hạng sang The Privé được Tập đoàn Đất Xanh phát triển tại TP.HCM

Trong bối cảnh toàn cầu hóa dòng vốn, thương hiệu không còn chỉ là nhận diện. Đó là tín hiệu về cách doanh nghiệp vận hành, mức độ minh bạch và khả năng hội nhập vào các chuẩn mực quốc tế.

Một thương hiệu được thiết kế lại đúng bản chất mô hình sẽ giúp Đất Xanh thuận lợi hơn trong việc thu hút vốn, mở rộng hợp tác và nâng cao định giá trong dài hạn.

Nếu tái cấu trúc mô hình hoạt động là bước thay đổi bên trong, thì tái cấu trúc thương hiệu sẽ thay đổi cách doanh nghiệp được nhìn nhận từ bên ngoài. Hai quá trình này không tách rời, mà song hành để định hình một tổ chức vừa vận hành hiệu quả, vừa được thị trường hiểu đúng giá trị.

Khi mô hình vận hành thay đổi và thương hiệu được thiết kế lại để phản ánh đúng bản chất đó, Đất Xanh không chỉ đang tái cấu trúc, mà đang định nghĩa lại chính mình để bứt phá thần tốc trong giai đoạn phát triển mới.