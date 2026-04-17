Sân pickleball 6.000m² ở Hà Nội bị tháo dỡ: Chủ cơ sở từng bị phạt 140 triệu đồng

Theo Viên Minh | 17-04-2026 - 11:53 AM | Doanh nghiệp

Bị phạt 140 triệu đồng và yêu cầu khắc phục vi phạm, chủ đầu tư cụm 22 sân pickleball trái phép tại Hà Nội vẫn không chấp hành nên bị cưỡng chế vào ngày 15/4.

Sáng 15/4, UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ cụm 22 sân pickleball của Sportbase Arena tại đường Quang Liệt.

Công trình vi phạm do ông Hoàng Xuân Khiêm làm chủ đầu tư, có quy mô lớn với kết cấu khung thép, cao khoảng 6m, tổng diện tích hơn 6.200m², mức đầu tư hàng chục tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ cụm sân pickleball trái phép rộng hơn 6.000m² tại phường Thanh Liệt. (Ảnh: UBND phường Thanh Liệt)

Ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt, cho biết việc cưỡng chế được thực hiện nhằm đảm bảo kỷ cương trong quản lý đất đai.

Theo UBND phường Thanh Liệt, từ tháng 1/2026, cơ quan chức năng đã phát hiện vi phạm và lập biên bản xử lý hành chính. Chủ cơ sở sau đó bị xử phạt 140 triệu đồng, đồng thời bị yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất. Tuy nhiên, dù đã chấp hành nộp phạt, chủ đầu tư vẫn không thực hiện việc tháo dỡ công trình.

Cụm 22 sân pickleball rộng hơn 6.000m². (Ảnh: UBND phường Thanh Liệt)

Đến tháng 2/2026, UBND phường ban hành quyết định cưỡng chế và xây dựng phương án tổ chức thực hiện, được gửi tới Công an TP Hà Nội để phê duyệt. Trước khi tổ chức tháo dỡ, lực lượng chức năng tiếp tục áp dụng các biện pháp như lập hồ sơ xử lý, cắt điện và yêu cầu khắc phục hậu quả, song phía chủ đầu tư vẫn không thực hiện triệt để.

Việc cưỡng chế được triển khai vào ngày 15/4 và hoàn thành trong cùng ngày. Theo chính quyền địa phương, đây là một phần trong kế hoạch rà soát, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp trên địa bàn.

Liên quan vụ việc, Sportbase Arena vừa phát đi thông báo chính thức. Cơ sở này cho biết đã dừng toàn bộ hoạt động, đồng thời gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới khách hàng đã đồng hành trong thời gian qua.

Theo đại diện Sportbase Arena, đơn vị đang khẩn trương rà soát danh sách khách đã đặt sân, bao gồm cả các lịch cố định và đặt theo ngày, để đảm bảo quyền lợi cho người chơi. Những trường hợp bị ảnh hưởng sẽ được hoàn tiền theo quy định.

Cơ sở này cũng cho biết sẽ chủ động liên hệ với từng khách hàng trong thời gian sớm nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời mong nhận được sự thông cảm.

Cụm sân Sportbase Arena được đầu tư với hệ thống 22 sân đạt tiêu chuẩn thi đấu, kèm theo khu khán đài khoảng 600 chỗ và các hạng mục dịch vụ như ăn uống, chăm sóc sức khỏe.

Công trình vừa khai trương vào tháng 3, được quảng bá là điểm đến đẳng cấp nhất cho những người đam mê bộ môn pickleball tại Hà Nội.

VTC News

