Gemadept động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink - Giai đoạn 2, dự kiến vận hành vào quý 4/2027

Ngày 17/04/2026, Tập đoàn Gemadept (HoSE: GMD) cùng đối tác chiến lược – Hãng tàu CMA CGM (Pháp) chính thức tổ chức Lễ động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink - Giai đoạn 2.

Đây là công trình chào mừng thành công Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2026).

Dự án Gemalink giai đoạn 2 sau khi hoàn thành sẽ đưa công suất của cảng đạt hơn 3 triệu TEU/năm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng hóa và tiếp nhận tàu lớn thông qua cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải.

Việc mở rộng Gemalink Giai đoạn 2 cùng đối tác CMA CGM nằm trong lộ trình chiến lược 2026–2030 của Tập đoàn Gemadept, xoay quanh các trụ cột cốt lõi: Khai thác cảng, Port-Logistics và Vận tải thủy-biển.

Cảng Gemalink đóng vai trò quan trọng trong Hệ sinh thái Cảng–Logistics của Tập đoàn Gemadept và đối tác CMA-CGM, là một trong 19 cảng trên thế giới có thể tiếp nhận tàu container tải trọng lớn nhất hiện nay lên đến 250.000 tấn (tương đương 24.000 TEU). Sau 5 năm đưa vào khai thác (2021-2025), tổng số chuyến tàu qua cảng Gemalink là 2.018 chuyến, trong đó có gần 70% số chuyến tàu có tải trọng lớn từ 160.000 tấn đến 232.606 tấn.

Cảng đã đạt sản lượng thông qua là 6,5 triệu TEU với mức tăng trưởng mỗi năm đều đạt 2 con số. Trong vòng 5 năm tới, các hãng tàu có xu hướng tiếp tục đóng mới và đưa vào khai thác các tàu container cỡ lớn sử dụng năng lượng sạch có tải trọng từ 160.000 tấn đến 250.000 tấn.

Cùng với Giai đoạn 1, Cảng Gemalink - Giai đoạn 2 sẽ phục vụ đắc lực nhu cầu tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam, sản lượng hàng hóa qua khu vực Cái Mép-Thị Vải với tốc độ tăng bình quân trên 10%/năm.

Cảng Gemalink cả 2 giai đoạn sẽ đủ năng lực đáp ứng lượng hàng hóa tăng trưởng và đón nhận dòng hàng hóa trung chuyển từ các quốc gia trong khu vực, đưa cảng trở thành 1 trung tâm trung chuyển (Transshipment Hub) hàng đầu khu vực và duy trì vị thế là cảng nước sâu lớn nhất của cả nước.

Cảng Gemalink giai đoạn 2 sẽ hoàn thành và vận hành vào Quý 4/2027.

Theo ông Đỗ Công Khanh - Phó Tổng giám đốc Gemadept "Với vị trí nằm trong vùng lõi của dự án FTZ TP.HCM tại Cái Mép Hạ, kết nối giữa sản xuất – dịch vụ - logistics, sẽ góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, đưa thương hiệu khai thác Cảng và Logistics Việt Nam vươn tầm toàn cầu và sớm đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Tài chính Hàng hải Quốc tế."﻿

CMA CGM là tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về các giải pháp vận tải đường biển, đường bộ, đường hàng không và Logistics. Hiện nay, tập đoàn được xếp hạng là hãng tàu container lớn thứ 3 thế giới (theo Alphaliner 2026), có mặt tại 177 quốc gia với đội ngũ hơn 160.000 nhân viên trên toàn cầu, vận hành hơn 650 tàu hiện đại, phục vụ 420 cảng trên khắp 5 châu lục.