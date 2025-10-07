Được mua 6,3 triệu cổ phiếu GMD với giá 10.000 đồng khi thị giá trên sàn gần 67.000 đồng, dàn lãnh đạo Gemadept "bỏ túi" hàng chục tỷ đồng

Theo báo cáo kết quả phát hành và công bố thông tin chính thức ngày 03/10/2025, Gemadept đã phân phối thành công toàn bộ 6.302.800 cổ phiếu GMD cho 101 cán bộ nhân viên. Giao dịch được thực hiện từ ngày 01/10 đến ngày 02/10/2025.

Toàn bộ số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm đầu. Sang năm thứ ba, 50% số lượng sẽ được giải tỏa và 50% còn lại sẽ được tự do chuyển nhượng trong năm thứ tư. Với việc phát hành thành công, Gemadept dự kiến thu về hơn 63 tỷ đồng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động.

Theo số liệu cuối tháng 6/2025, Gemadept có 1.567 nhân viên đang làm việc. Trong đó, 101 nhân sự đủ điều kiện tham gia đợt mua ESOP lần này, bao gồm gần như toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao.

Cụ thể, 9 lãnh đạo chủ chốt bao gồm Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Nhân, Phó Chủ tịch HĐQT Chu Đức Khang, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Bình cùng các thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc khác đã mua vào tổng cộng 918.000 cổ phiếu (102.000 cổ phiếu/người).

Ngoài ra, người có liên quan là ông Chu Đức Trung (con trai ông Khang) cũng mua 21.000 cổ phiếu trong đợt này. Như vậy, tổng cộng các lãnh đạo và người có liên quan đã chi 9,39 tỷ đồng cho đợt ESOP lần này.

Đợt phát hành này được thị trường chú ý khi diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu GMD ghi nhận diễn biến giá đáng quan tâm. Cổ phiếu GMD đã có một đợt tăng giá kéo dài từ cuối tháng 7, và đạt mức cao nhất trong vòng 3 tháng vào giữa tháng 9 (trên 73.000 đồng/cp).

Tuy nhiên, sau khi đạt vùng giá này, cổ phiếu đã bước vào một nhịp điều chỉnh. Tính đến sáng ngày 07/10, thị giá GMD đang được giao dịch quanh mức 66.700-68.300 đồng/cp. Mức giá này cao gấp 6 lần so với giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về bối cảnh kinh doanh, chương trình ESOP được triển khai khi Gemadept ghi nhận kết quả 6 tháng đầu năm 2025 với doanh thu thuần tăng 28,6% so với cùng kỳ, đạt 2.774 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 3,3% lên 1.268,5 tỷ đồng, qua đó hoàn thành hơn 60% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Song song với việc phát hành ESOP, Gemadept cũng củng cố hoạt động đầu tư khi HĐQT công ty đã thông qua việc mua toàn bộ 8 triệu cổ phiếu phát hành thêm của CTCP ICD Nam Hải. Sau giao dịch, Gemadept nâng tổng sở hữu tại doanh nghiệp kho bãi này lên 15,8 triệu cổ phần, tương đương 79% vốn điều lệ. Công ty cũng đã thay đổi người đại diện phần vốn góp tại ICD Nam Hải, bao gồm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Dũng và Thành viên HĐQT Bùi Thị Thu Hương.