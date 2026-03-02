Đất Xanh vừa thâu tóm một dự án lớn tại cửa ngõ TP.HCM, chuẩn bị ra mắt hơn 3.800 căn hộ

Tập đoàn Đất Xanh vừa thông qua công tu thành viên là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An đã nhận chuyển nhượng một dự án khu căn hộ có diện tích hơn 86.000 m2 (8,6 ha) tại phường Dĩ An, TP.HCM.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, chủ đầu tư ban đầu của dự án là Công ty Vương Bảo Long. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng theo quy định, Công ty Hà An sẽ triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện pháp lý và xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm trước khi đưa dự án ra thị trường.

Việc nhận chuyển nhượng dự án thực tế đã được Hội đồng Quản trị Đất Xanh thông qua từ năm 2022. Cụ thể, theo Nghị quyết được ký tháng 9/2022, HĐQT đã phê duyệt chủ trương cho Công ty Hà An đầu tư và triển khai dự án tại TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Dĩ An, TP.HCM).

Dự án có quy mô hơn 8,6 ha với tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 4,1 ha, phát triển hơn 3.800 căn hộ. Với quy mô này, dự án được định hướng trở thành khu căn hộ lớn tại khu vực trung tâm đô thị Dĩ An trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Phường Dĩ An hiện được xem là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, nằm tại cửa ngõ kết nối TP.HCM với các trung tâm công nghiệp lớn của vùng Đông Nam Bộ. Khu vực này sở hữu lợi thế về hạ tầng giao thông khi kết nối thuận tiện với TP.Thủ Đức, các khu công nghiệp VSIP, Sóng Thần và hệ thống giao thông liên vùng.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô TP.HCM ngày càng hạn chế, các khu vực giáp ranh có hạ tầng hoàn thiện đang trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn. Việc bổ sung dự án tại Dĩ An được đánh giá là bước đi nhằm gia tăng quỹ đất chiến lược của Đất Xanh cho chu kỳ phát triển mới.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án sẽ được giới thiệu ra thị trường trong giai đoạn 2026–2027, thời điểm được nhiều tổ chức nghiên cứu nhận định là giai đoạn thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi rõ nét hơn sau quá trình tái cấu trúc và sàng lọc.

Nguồn cung căn hộ tại các khu vực giáp ranh TP.HCM hiện vẫn duy trì nhu cầu ổn định nhờ lực cầu ở thực đến từ người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp và cư dân dịch chuyển từ khu vực trung tâm ra vùng ven.

Với việc chuẩn bị nguồn hàng cho giai đoạn 2026–2027, dự án tại phường Dĩ An được kỳ vọng sẽ đóng góp vào danh mục phát triển mới của doanh nghiệp, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở cho khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường.





