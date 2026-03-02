Tasco khởi công khu biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside tại Phú Thọ

Dự án được định hướng phát triển thành không gian sống hiện đại, đồng bộ theo chuẩn mực quốc tế, góp phần tái thiết không gian đô thị trung tâm và hình thành chuẩn mực sống mới tại vùng đất Tổ.

Đây là dự án đầu tiên được Tasco khởi công trong năm 2026, gắn liền với định hướng xây dựng hệ sinh thái đầu tư lấy công nghệ làm nền tảng, kết nối các lĩnh vực hạ tầng giao thông thông minh, bảo hiểm và đầu tư cho các dịch vụ thiết yếu. Với lợi thế về quỹ đất, pháp lý hoàn chỉnh và quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế, Việt Trì Legacy Lakeside được xác định là một trong những dự án đầu tư quan trọng trong giai đoạn hiện nay của Tasco, đóng góp vào hiệu quả kinh doanh và năng lực tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Phối cảnh khu biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside tại phường Thanh Miếu, Phú Thọ do Tasco làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên khu đất có vị trí đắc địa tại phố Anh Dũng, phường Thanh Miếu, nằm giữa hai trục giao thông huyết mạch là đại lộ Hùng Vương và đường Lạc Long Quân. Khu đất bao gồm toàn bộ phần diện tích 7,5 ha thuộc nhà máy số 1 của Công ty Cổ phần CMC trước đây, cùng với 4,8 ha diện tích hồ nước, cây xanh và khoảng 5 ha diện tích hạ tầng giao thông và khu dân cư hiện hữu.

Việt Trì Legacy Lakeside được phát triển thành khu biệt thự cao cấp khép kín với quy mô giới hạn chỉ gồm 92 căn biệt thự đơn lập, mỗi căn có diện tích trung bình 300m². Tổng thể được thiết kế theo phong cách Đông Dương và Nhiệt Đới, quy hoạch với mật độ thấp dưới 60%, hình thành nên một cộng đồng tinh hoa giới hạn, nơi mỗi chủ nhân được tận hưởng sự tĩnh tại, riêng tư và những đặc quyền sống khác biệt.

Quy hoạch tổng thể dành nhiều diện tích cho hệ thống hồ nước và cây xanh, tạo nên môi trường sống cân bằng sinh thái và hài hòa với thiên nhiên. Hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn cao cấp, bao gồm các tiện ích cao cấp như khu thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà hàng, khu công viên và hệ thống cảnh quan ven hồ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và kết nối cộng đồng của cư dân.

Đại diện các sở ban ngành của tỉnh Phú Thọ, đại diện CTCP Tasco và các khách mời thực hiện nghi thức khởi công.

Giá trị Legacy - di sản được thể hiện từ chính vị trí của của dự án tọa lạc trên quê hương của con rồng cháu tiên, vùng đất thiêng liêng của các bậc Vua Hùng. Nơi đây còn ghi dấu Tiên Cát Lăng (tức Đền Tiên) gắn với Thủy Tổ Quốc Mẫu, cùng cây đa do nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trồng năm 2000 như một chứng nhân sống kết nối quá khứ với hiện tại. Tinh thần ấy được tiếp nối trong ngôn ngữ thiết kế, nơi kiến trúc không chỉ kiến tạo không gian sống, mà còn gìn giữ và nâng tầm giá trị di sản, trường tồn qua nhiều thế hệ.

Việt Trì Legacy Lakeside được quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế kiến trúc bởi WATG (Hoa Kỳ), tập đoàn tư vấn kiến trúc và quy hoạch hàng đầu thế giới với hơn 80 năm kinh nghiệm, từng thực hiện nhiều dự án đô thị và khu nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng tại Việt Nam và trên thế giới.

Quy hoạch và kiến trúc được thực hiện dưới sự dẫn dắt của kiến trúc sư Chris Panfil, tốt nghiệp từ MIT và Princeton, hai trong số những trường đại học danh tiếng hàng đầu Hoa Kỳ. Tư duy thiết kế của dự án hướng tới sự cân bằng giữa chuẩn mực quốc tế và bản sắc địa phương, tạo nên một không gian sống vừa hiện đại, vừa mang chiều sâu văn hóa.

Thiết kế nội thất được thực hiện bởi Noor Design (Vương quốc Anh), kết hợp tinh thần Indochine thanh lịch với phong cách Tropical đương đại, tạo nên các không gian sống sang trọng, tinh tế và giàu cảm xúc. Cảnh quan được kiến tạo bởi LJ-Group, với triết lý lấy thiên nhiên làm trung tâm, kiến tạo hệ sinh thái cây xanh, mặt nước và không gian mở xuyên suốt toàn khu đô thị.

Dự án được phát triển theo triết lý thiết kế gồm năm giá trị cốt lõi: chuẩn mực sống sang trọng, kiến trúc tinh tế, không gian sống xanh, trải nghiệm sống chuẩn nghỉ dưỡng và tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam.

Việt Trì Legacy Lakeside là một trong những dự án tiên phong thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về phương án tổng thể di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội đô thành phố Việt Trì. Việc tái thiết khu đất nhà máy trước đây thành khu đô thị hiện đại không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống, mà còn nâng cao chất lượng không gian đô thị và tạo động lực phát triển mới cho thành phố. Dự án dự kiến sẽ được triển khai theo các giai đoạn và hoàn thiện vào cuối năm 2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Trọng Tấn - Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cho biết: "Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình chỉnh trang đô thị, đặc biệt trong phạm vi dự án có được sự đồng thuận về GPMB, di dời Nhà máy gạch CMC theo đúng chủ trương, kế hoạch di dời cơ sở sản xuất ra khỏi đô thị Việt Trì trước năm 2030 của tỉnh Phú Thọ, nhận được sự nhất trí cao của người dân. Dự án khi hoàn thành không chỉ cung cấp tiện ích nhà ở mà còn đóng góp vào việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích công cộng phục vụ cộng đồng dân cư.".

Ông Phan Trọng Tấn - Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ phát biểu tại sự kiện.

Đại diện chủ đầu tư, ông Hồ Việt Hà, Phó Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Tasco cam kết Tasco sẽ triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần tạo nên một không gian sống bền vững và có giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Ông Hồ Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tasco phát biểu tại sự kiện.

Vượt trên cả một nơi an cư, Việt Trì Legacy Lakeside chính là sự giao thoa giữa hồn cốt di sản và hơi thở thời đại. Với tâm huyết gìn giữ những giá trị truyền thống trong một không gian sống xanh mát và tiện nghi đẳng cấp, dự án tự hào thiết lập một chuẩn mực sống mới cho cộng đồng tinh hoa, đồng thời viết tiếp bản sắc văn hóa đầy tự hào của vùng đất Tổ.