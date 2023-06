Datapot và Microsoft đồng hành cùng doanh nghiệp SMEs tối ưu giải pháp chuyển đổi số

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp thực hành sử dụng bộ công cụ Power Platform đến từ Microsoft vào giải quyết các bài toán tự động hóa trong quy trình vận hành.



Trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số nhằm đối mặt với những thách thức và biến động của nền kinh tế. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất công việc, tối ưu chi phí vận hành và theo dõi hiệu quả kinh doanh một cách sát sao.

Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp gặp khó khăn, thậm chí thất bại khi mở rộng triển khai chuyển đổi số. Nguyên nhân là do sự hạn chế về các giải pháp, cũng như chưa có nhận thức toàn diện về lộ trình và ngân sách phục vụ chuyển đổi số. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp gặp vướng mắc trong việc thay đổi văn hóa tổ chức và chưa có đủ năng lực để triển khai.

Nhằm giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những rào cản và tiếp cận với các giải pháp toàn diện về chuyển đổi số, Datapot - một trong những đơn vị tiên phong về đào tạo, tư vấn triển khai chuyển đổi số và giải pháp về dữ liệu đã đồng hành cùng Microsoft tổ chức chuỗi sự kiện "Ứng dụng Power Platform trong hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp".

Ngay trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện, Datapot không chỉ chia sẻ thông tin về nền tảng Power Platform, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp thực hành ứng dụng và xây dựng quy trình tự động với các công cụ của Microsoft. Thông qua hoạt động tại sự kiện, các doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về tiềm năng triển khai chuyển đổi số, qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất công việc với độ chính xác cao hơn khi đưa vào vận hành.



Chia sẻ về khả năng sử dụng Power Platform trong doanh nghiệp, ông Tô Mạnh Hoàng - Microsoft Certified Solution Expert và CEO Datapot nhận xét, đây là nền tảng số không yêu cầu kỹ năng lập trình cao (low code), tiếp cận đại đa số người dùng và giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng phụ thuộc vào đội ngũ nhân viên IT có kiến thức đặc thù. Với tiêu chí "do more with less", nền tảng Power Platform tích hợp đầy đủ ứng dụng và tính năng để tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp mà không cần triển khai phức tạp hay tốn quá nhiều nguồn lực.

Là một đơn vị đã triển khai giải pháp cho nhiều doanh nghiệp, đại diện Datapot mong muốn có thể tiếp tục giúp các doanh nghiệp SMEs Việt Nam xóa bỏ rào cản khi triển khai chuyển đổi số: "Với Power Platform nói riêng và hệ sinh thái của Microsoft nói chung, Datapot tự tin có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đưa ra định hướng phù hợp cho toàn bộ quá trình chuyển đổi số. Từ đó giúp các doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí và hiệu suất công việc. Và đó cũng là lý do Datapot đồng hành cùng Microsoft trong chuỗi sự kiện lần này".

Ông Tô Mạnh Hoàng - Founder & CEO của Datapot là người trực tiếp chia sẻ và hướng dẫn thực hành Power Platform cho doanh nghiệp trong chuỗi sự kiện

Ông Tô Mạnh Hoàng cho biết, các hoạt động Datapot hợp tác tổ chức với Microsoft sẽ cung cấp các thông tin để doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận Power Platform với chi phí hợp lý, cùng một quy trình bài bản để bắt đầu triển khai hoạt động chuyển đổi số. "Bên cạnh đó, khả năng phát triển không giới hạn với những công cụ như Power Automate, Power BI hay Power App cũng giúp cho các doanh nghiệp an tâm hơn trong việc đầu tư giải pháp chuyển đổi số với Microsoft khi nền tảng này có khả năng mang lại giá trị dài hạn, song hành với sự mở rộng về quy mô và hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai" - ông Tô Mạnh Hoàng chia sẻ.



Chuỗi sự kiện về Power Platform sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến 28/07/2023 tại văn phòng Microsoft Việt Nam và trên nền tảng Microsoft Teams. Các chủ đề tiếp theo sẽ được chia sẻ trong chuỗi sự kiện liên quan đến xây dựng Data culture (Văn hoá dữ liệu) và triển khai hệ thống phân tích dữ liệu, cùng với các bài toán thực chiến trong doanh nghiệp SMEs. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên fanpage Datapot Analytics Group và website của Datapot.

Về Datapot Analytics Group:

Datapot Analytics Group là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đào tạo phân tích dữ liệu và triển khai các giải pháp về dữ liệu cho doanh nghiệp. Hiện Datapot là Learning Partner chính thức đầu tiên của Microsoft tại Việt Nam trong mảng đào tạo dữ liệu, với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm triển khai hệ thống dữ liệu và đào tạo cho các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, công nghệ. Xem thêm thông tin chi tiết về Datapot và các giải pháp dữ liệu dành cho doanh nghiệp tại: https://datapot.vn