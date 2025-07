Tạm giữ hình sự tài xế xe buýt Khương Hữu Thuỳ

Trước đó, khoảng 18h23' ngày 19/7, trên Quốc lộ 45, đoạn đi qua khu phố Ba Chè, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hoá, xe buýt do Khương Hữu Thuỳ, 36 tuổi điều khiển đâm vào xe máy do anh Thiều Ngọc C. chở theo vợ là chị Thiều Thị Ng khiến cả 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do lái xe buýt đi không đúng phần đường.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Lệnh tạm giữ hình sự đối với lái xe buýt Khương Hữu Thuỳ (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều tuyến đường rộng, thông thoáng nên người điều khiển phương tiện thường chủ quan chạy với tốc độ cao, đi không đúng phần đường, làn đường. Khi gặp tình huống bất ngờ rất khó xử lý và thường gây tai nạn nghiêm trọng.

Vì vậy, để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của mình và mọi người, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nói chung, quy định về phần đường, làn đường nói riêng.