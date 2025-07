“Hot girl Ngân Baby” vừa bị công an tạm giữ hình sự là ai ?

Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 12-7 đã hoàn tất thủ tục đề nghị tạm giữ Nguyễn Thị Hoàng Ngân (thường gọi là "Ngân Baby"; SN 2003, trú tại xóm Phượng Sơn, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Công an phường Thành Vinh sau đó đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

"Ngân Baby" đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 11-7, Ngân đi ăn kem tại một quán kem trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau khi ăn xong, Ngân đứng dậy lên xe ra về.

Do quá trình đề máy xe không nổ nên Ngân bức xúc, nghĩ rằng do có người phá xe của mình nên Ngân có hành vi đập phá bàn ghế, kính xe ô tô trên đường, dùng đá ném vào cây ATM.

Không chỉ đập phá mà cô gái này còn liên tục la hét. Sự việc chỉ dừng lại khi một số người dân lao vào khống chế cô gái.

Sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem. Một số nhân chứng cho biết "Ngân Baby" có biểu hiện bất thường, mất kiểm soát tâm lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt đưa "Ngân Baby" về trụ sở làm việc. Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người bất bình trước hành vi coi thường pháp luật của cô gái.

Video "Ngân Baby" có hành vi đập phá nơi công cộng. Nguồn: MXH

Được biết, "Ngân Baby" là cái tên không xa lạ với cộng đồng mạng. Cô từng là một "hot girl bar" trước khi chuyển sang làm TikToker, sở hữu hơn 80.000 người theo dõi. Tuy nhiên, thay vì tạo ảnh hưởng tích cực, cô lại liên tục khiến dư luận dậy sóng với loạt hành vi bị cho là "câu view" phản cảm.

Hình ảnh "Ngân Baby" mặc đồ bó sát ở trong bể cá. Nguồn: MXH

Năm 2023, "Ngân Baby" được nhiều người biết đến qua một video ghi lại cảnh cô mặc đồ bó sát, bước vào một bể cá lớn đặt giữa quán ăn và thực hiện các động tác tạo dáng, lượn vòng trong nước.

Video nhanh chóng lan truyền trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác, thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Sau đó, cô gái trẻ này xuất hiện với tấm bảng tuyển người yêu, sẵn sàng chu cấp 50 triệu đồng/tháng với điều kiện "không quan tâm quá khứ", chiêu trò bị dư luận cho là kịch bản rẻ tiền để gây tranh cãi. Cô gái này cũng không ít lần bị chỉ trích vì mặc đồ bó sát, nhảy nhót khiêu khích ở nơi công cộng, có nhiều người xung quanh.

Tháng 11-2023, hình ảnh "Ngân Baby" được hiện tượng mạng có tên "Thông Soái Ca" cầu hôn gây xôn xao. Hai người tuyên bố đã lên kế hoạch sống chung vào tháng 1-2024. Tuy nhiên, sau màn cầu hôn ồn ào trên mạng xã hội đã không có lễ cưới nào diễn ra. Cư dân mạng cho rằng hai nhân vật tai tiếng cố tình hợp tác lừa người xem để "đánh bóng" tên tuổi.

"Ngân Baby" bị người dân khống chế khi gây rối vào ngày 11-7. Ảnh: MXH

Được biết, mặc dù còn ít tuổi, nhưng gương mặt của "Ngân Baby" thay đổi nhiều sau nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ. Thời gian gần đây, "Ngân Baby"chuyển sang bán thực phẩm chức năng giảm cân. Tuy nhiên, người này có nhiều hành vi thiếu kiểm soát, phát ngôn không chuẩn mực khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sự ổn định tâm lý của cô gái trẻ nay.