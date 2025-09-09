Dấu ấn Long Châu tại A80: Lan tỏa yêu thương, sẻ chia, gắn kết dân tộc

5 Trạm Khách A80 với sự đồng hành của hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã trở thành nơi chăm sóc sức khỏe, sẻ chia niềm vui và tạo nên những khoảnh khắc nhân văn khó quên cho cộng đồng.

Long Châu: Điểm tựa sức khỏe, tiếp sức "khối yêu nước" tham gia ngày hội non sông

Ngay từ sáng sớm, đội ngũ bác sĩ, dược sĩ của Long Châu đã túc trực tại các điểm Trạm Khách A80 với sự đồng hành của hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, với đầy đủ trang thiết bị y tế. Nhờ đó, xuyên suốt từ trước và trong khi đại lễ diễn ra, hàng nghìn người dân đã được đo huyết áp, tư vấn sức khỏe, hỗ trợ xử trí các tình huống khẩn cấp ngay tại chỗ.

Bên cạnh đó, Long Châu còn chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ cùng nhiều phần quà nhỏ. Khi được hỏi về tình hình sức khoẻ, một cô cựu chiến binh xúc động chia sẻ: "Không mệt đâu, vì nhà thuốc Long Châu cho quá nhiều đồ tăng lực rồi. Có nước uống, có bánh nên là cô không bị đói hay mệt gì."

"Điểm tựa sức khỏe" Long Châu,sẵn sàng hỗ trợ "khối yêu nước" đều mạnh khỏe cả về thể chất và tinh thần để tận hưởng trọn vẹn ngày vui cùng đất nước.

Trong điều kiện thời tiết oi nóng, việc có đủ nước uống, đồ ăn nhẹ và chỗ nghỉ ngơi không chỉ giúp mọi người duy trì thể trạng ổn định, mà còn đảm bảo sự khỏe mạnh về tinh thần để tận hưởng trọn vẹn ngày vui của đất nước. Đặc biệt với cựu chiến binh lớn tuổi, phụ nữ mang thai hay trẻ nhỏ, sự chuẩn bị chu đáo của Long Châu đã góp phần biến trải nghiệm tham dự sự kiện đông người trở thành một kỷ niệm an toàn, trọn vẹn.

Những khoảnh khắc gắn kết và tri ân tại "Concert Quốc gia"

Một trong những khoảnh khắc đặc biệt và giàu cảm xúc nhất của những người có mặt tại Trạm Khách A80 có lẽ là màn tổ chức sinh nhật cho các cựu chiến binh và những cô, bác lớn tuổi có ngày sinh trong tháng 9. Ngay giữa Trạm Khách, trong tiếng hát, tiếng vỗ tay và lá cờ đỏ tung bay, các bác đón món quà mừng tuổi mới của Long Châu đầy bất ngờ, giản dị mà tự hào. Một sinh nhật gắn liền với ngày hội non sông đã trở thành kỷ niệm khó quên, vừa ấm áp, vừa thiêng liêng.

Đại diện Long Châu chia sẻ: "Chiến dịch A80 là chuỗi sự kiện trọng đại, không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng và hun đúc tình yêu quê hương đất nước. Trong hành trình này, Long Châu vinh dự góp phần nhỏ bé, thiết thực - chăm lo sức khỏe cộng đồng, chung tay vào hoạt động gắn kết tinh thần dân tộc, sát cánh cùng hàng triệu người dân trong khoảnh khắc lịch sử của đất nước.

Song song với hỗ trợ y tế và quà tặng, Long Châu còn thiết kế khu check-in với sắc đỏ rực rỡ, nơi người dân lưu lại những khoảnh khắc của "Concert Quốc gia". Nụ cười của nhân viên, ánh mắt xúc động của người tham dự và những chia sẻ chân thành đã biến mỗi Trạm Khách thành một "trạm cảm xúc".

Mọi người hào hứng check-in tại Trạm Khách A80 Long Châu.

Với hệ thống hơn 2.240 nhà thuốc và 190 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, Long Châu nhiều năm qua kiên định theo đuổi sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn". Đồng hành cùng A80 không chỉ là hoạt động hỗ trợ y tế, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến người dân và Tổ quốc.

Hướng đến tương lai, Long Châu khẳng định sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, đồng hành trong các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, vững bền và thịnh vượng.