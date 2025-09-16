Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đầu bếp nổi tiếng chỉ ra 1 sai lầm tai hại khi nấu cơm, rất nhiều người mắc

16-09-2025 - 10:35 AM | Sống

Một đầu bếp kiêm blogger ẩm thực nổi tiếng vừa chỉ ra 1 sai lầm tai hại khi nấu cơm có thể khiến chất lượng cơm không được như ý muốn.

Sai lầm tai hại khi nấu cơm

Việc nấu cơm thường không quá khó. Tuy nhiên, có rất nhiều sai lầm dễ mắc phải khiến cơm bị nhão hoặc sống. Những lỗi phổ biến khi nấu cơm bao gồm: cho quá nhiều nước, nấu ở nhiệt độ quá cao, hoặc nấu sai thời gian.

Vì vậy, đầu bếp kiêm blogger ẩm thực Amy Casey (tại Mỹ) đã quyết định chia sẻ phương pháp của cô để giúp những người gặp khó khăn có thể nấu được cơm trắng tơi xốp hoàn hảo. Trên blog Amy Casey Cooks, cô đã chia sẻ “phương pháp không thể thất bại” gồm các bước đơn giản để đảm bảo cơm nấu ra ngon và không bị dính.

Casey nhấn mạnh rằng mọi đầu bếp tại gia nên tránh một sai lầm phổ biến nếu muốn có một nồi cơm ngon đúng chuẩn.

Cô viết: "ĐỪNG MỞ NẮP NỒI KHI CƠM ĐANG NẤU. Xin lỗi vì phải viết in hoa, nhưng tôi muốn bạn chú ý điều này. Đây là một trong những bí quyết quan trọng nhất để nấu được nồi cơm hoàn hảo. Khi bạn mở nắp nồi, hơi nước sẽ thoát ra ngoài. Nhiệt độ trong nồi sẽ bị giảm và sẽ ảnh hưởng đến thời gian nấu."

Đầu bếp nổi tiếng chỉ ra 1 sai lầm tai hại khi nấu cơm, rất nhiều người mắc- Ảnh 1.

Cơm ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách nấu.

Giờ bạn đã biết điều không nên làm, sau đây là phương pháp nấu cơm hoàn hảo của Amy Casey:

Nguyên liệu:

- 1 muỗng cà phê dầu ô liu

- 185g gạo

- 474ml nước nóng

Cách thực hiện:

Bước 1:

Đun nóng một nồi cỡ trung bình trên lửa vừa nhỏ. Thêm dầu và gạo vào. Khuấy đều khoảng 2 phút. Bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm nhẹ giống hạt dẻ rang.

Bước 2:

Đổ vào khoảng 474ml nước nóng. Tăng lửa lên mức vừa cao và đun cho nước sôi mạnh.

Bước 3:

Khi nước sôi, hạ lửa xuống mức thấp và đậy nắp kín.

Bước 4:

Nấu trong 15 phút – không được mở nắp!

Bước 5:

Sau 15 phút, tắt bếp và để cơm nghỉ thêm 5 phút. Vẫn không mở nắp.

Bước 6:

Sau thời gian nghỉ, mở nắp, xới tơi cơm lên và thưởng thức.

Lưu ý quan trọng: Không mở nắp trong quá trình nấu là chìa khóa để giữ nhiệt và hơi nước – yếu tố giúp cơm chín đều và tơi xốp.

Tấm ảnh khiến nhiều người nổi da gà vì hiện tượng lạ xảy ra khi nấu cơm, dân mạng cũng không ai giải thích nổi

Theo Trà My

Thanh niên Việt

