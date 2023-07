iPhone S từng là chiến lược phát hành sản phẩm thành công của Apple. Giữa 2 thế hệ iPhone được nâng cấp lớn sẽ là phiên bản S với độ ổn định cao về thiết kế, thành phần linh kiện nhưng bổ sung thêm tính năng.

Chiếc lược phát hành iPhone S

Về cơ bản, dòng iPhone với hậu tố S sở hữu thiết kế giống hoàn toàn thế hệ tiền nhiệm nhưng được thêm vào những tính năng quan trọng. Trợ lý ảo Siri, cảm biến vân tay Touch ID đều xuất hiện cùng phiên bản S.

Chu kỳ này duy trì đều đặn trong nhiều năm với iPhone 3GS, iPhone 4S, iPhone 5S và iPhone 6S. Sau đó, gián đoạn ở thế hệ iPhone 7, iPhone 8 và trở lại bằng bộ đôi iPhone XS, XS Max, vẫn đang được nhiều người sử dụng đến nay.

Tuy nhiên, theo 9to5mac , có vẻ như chiến lược iPhone S đã kết thúc sau sự ra đời của iPhone 7. Dòng máy này cùng kích thước, hình dạng và thiết kế với iPhone 6S, nhưng Apple vẫn tăng chỉ số chính của tên model từ 6 lên 7, thay vì… “iPhone 6SS”, một ý tưởng đặt tên không thể tệ hơn.

Điều tương tự xảy ra một năm sau đó, iPhone 8 và iPhone 8 Plus thực chất vẫn sử dụng lại thiết kế cũ, không có khác biệt thật sự so với thế hệ iPhone 6/6 Plus. Đó là cũng là điểm quy luật đặt tên iPhone của Apple thay đổi, không còn giữ sự ổn định tương đối như trước.

Không có iPhone 8S hay iPhone 9, Táo khuyết giới thiệu iPhone X phát triển cách gọi tên này thêm một năm nữa, trước khi quay về chỉ số Ả Rập và bắt đầu với số 11.

Từ đó đến nay, dòng máy duy nhất còn được bán chính hãng có mang chữ S trong tên là iPhone SE. Tuy nhiên, đây lại là một phiên bản mang thiết kế từ thời iPhone 6 với mục tiêu rất riêng, không giống chiến lược iPhone S được đề cập ở trên.

iPhone 15 Pro – dấu chấm hết dành cho iPhone S

Sự xuất hiện của iPhone XS, XS Max vào năm 2018 khiến nhiều người nghĩ rằng Apple vẫn tiếp tục chiến lược iPhone S kinh điển. Nhưng thực tế đó chỉ là suy đoán.

iPhone X, iPhone XS và iPhone 11 Pro thuộc cùng một phong cách thiết kế. Tương tự, nhìn vào vẻ ngoài, iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro và iPhone 14 Pro gần như không khác gì nhau. Tuy nhiên, vị trí cảm biến Face ID bị thu hẹp, sau đó trở thành Dynamic Island giữa mỗi lần sửa đổi.

Trở lại với các thông tin và hình ảnh rò rỉ về iPhone 15 Pro, có vẻ nó không khác nhiều so với thiết kế iPhone 12 Pro và gần như giống hoàn toàn iPhone 14 Pro. 9to5mac dự đoán máy có viền mỏng hơn, kích thước màn hình không đổi, vì vậy kích thước tổng thể có khả năng giảm đi chút ít.

Nếu điều này trở thành hiện thực, Apple sẽ giữ ổn định thiết kế dòng sản phẩm chính trong 4 năm liên tiếp. Không có tin tức gì về iPhone S. Chiến lược đặt tên này coi như chấm dứt.

Hiện nay, thiết kế của iPhone đang tồn tại lâu hơn, trải dài qua nhiều năm. Điều thay đổi thật sự nằm các chi tiết bên trong. Do đó, rất khó để duy trì chiến lược phát hành dòng S xen kẽ như trước nữa.