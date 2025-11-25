Đau đầu vì ngược xuôi nội ngoại, vợ chồng 8x táo bạo chi 5,5 tỷ đồng xây nhà 200m2 đón cả nhà sống chung: "Đây là tổ ấm thực sự”

Quyết định về quê xây nhà

Vợ chồng chị Trình Phương và anh Tiểu Ngô đều là người Hàng Châu (Trung Quốc), thuộc thế hệ 8X và cùng là con một trong gia đình. Trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ, nên mỗi dịp cuối tuần hay ngày lễ, 2 vợ chồng lại phải chạy qua chạy lại giữa nội ngoại, đôi khi còn nảy sinh tranh cãi vì chuyện nhờ bên nào chăm cháu hay về đâu đón Tết. Phải đến năm 2017 thì bất đồng về chuyện này mới chấm dứt.

Mọi việc bắt nguồn từ chuyện bố chồng của chị Trình muốn về quê sinh sống sau khi nghỉ hưu. Ông bèn đề xuất phá bỏ căn nhà cũ ở quê và xây lại 1 ngôi nhà mới cho cả nhà sum họp. Cuối cùng, đại gia đình 7 người quyết định về quê xây nhà sống chung.

Là 1 nhà thiết kế, Trình Phương nhanh chóng đứng ra đảm nhiệm việc thiết kế căn nhà. Mục tiêu của cô rất rõ ràng: xây 1 mái ấm đủ rộng để 7 người có thể sống cùng nhau, quây quần mà không ai cảm thấy bất tiện.

Ngôi nhà mới của gia đình Trình Phương

Thiết kế của ngôi nhà

Trên nền đất rộng hơn 120 m², Trình Phương thiết kế một ngôi nhà hai tầng rưỡi với tổng diện tích sử dụng khoảng 200 m². Công trình trị giá 1,5 triệu NDT (khoảng 5,5 tỷ đồng) mang hình dáng những khối hộp vuông ghép lại, đơn giản nhưng hiện đại. Phía bắc hướng thẳng ra cánh đồng lúa rộng, còn phía nam mở ra một sân nhỏ được lát bằng những viên ngói cũ thu hồi từ ngôi nhà trước, giữ lại phần ký ức của gia đình.

Từng chi tiết trong căn nhà đều được Trình Phương tính toán dựa trên nhu cầu riêng của từng thế hệ. Tầng 1 gần như dành trọn cho cha mẹ chồng, vì 2 người đã lớn tuổi và sức khỏe không còn tốt. Không gian gồm phòng ngủ, phòng trà và sân ngoài trời. Giữa phòng ngủ, giường được đặt ở vị trí trung tâm để tạo lối đi vòng quanh, từ trên giường có thể nhìn trực tiếp ra khu vườn nhỏ. Còn khu vệ sinh và phòng giặt thì được bố trí liền kề, tối ưu sự thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Phòng ngủ

Phòng trà – nơi tiếp đón bạn bè, được nâng sàn và lát tatami nhằm chống ẩm. Để hạn chế tầm nhìn vào con đường trước nhà mà không che mất cảnh đồng lúa, Trình Phương xây một bức tường thấp phía ngoài phòng. Hệ cửa sổ được chia thành 2 phần: bên dưới là kính nhìn thẳng ra lối nhỏ mang phong cách Nhật, còn phần trên là cửa chớp mở ra khung cảnh đồng lúa mênh mông.

Ở trung tâm tầng 1 là giếng trời, vừa lấy sáng vừa tạo ranh giới tự nhiên giữa khu sinh hoạt của cha mẹ chồng và khu vực bếp – phòng ăn. Ngay lối vào là chiếc bàn dài bốn mét, đủ chỗ cho đại gia đình 7 người quây quần mỗi ngày.

Không gian phòng khách kết nối với phòng làm việc thoáng đãng

Cầu thang lên tầng 2 được thiết kế bán mở, dùng dây cáp thép thay cho lan can truyền thống, tạo cảm giác thông thoáng mà vẫn đảm bảo an toàn.

Chiếc cầu thang độc đáo của gia đình

Gia đình tề tựu

Không gian tầng 2 gồm phòng khách dạng “lõm”, nổi bật với ô cửa rộng hướng ra cánh đồng lúa, như một bức tranh thiên nhiên thay đổi theo mùa. Kề bên là khu làm việc mở của vợ chồng Trình Phương. Những bậc thang được cố ý để hở khe, hạn chế cách âm; nhờ đó, các thành viên trong nhà có thể gọi nhau mà không cần dùng điện thoại – điều mà vợ chồng trẻ gọi là “âm thanh của gia đình”.

Khoảng phía đông tầng 2 là phòng ngủ của vợ chồng Trình Phương và con trai. Bục giường rộng chạy dài từ cửa vào đến sát cửa sổ, tạo không gian cho con nhỏ thoải mái leo trèo. Phòng phía bắc dành cho bố mẹ ruột của Trình Phương, cũng mở cửa sổ nhìn thẳng ra cánh đồng lúa – nơi mùa nào cảnh nấy, mang lại cảm giác thư thái cho người lớn tuổi.

Cuộc sống ở quê của gia đình

Trình Phương còn dùng vật liệu sẵn có để trang trí cho căn nhà

Niềm vui ở ngôi nhà mới

Từ ngày hoàn thiện, đại gia đình 7 người được sống cùng nhau một cách trọn vẹn. Họ hàng cũng thường xuyên ghé thăm, khiến không khí gia đình thêm đầm ấm. Cửa nhà luôn rộng mở, hàng xóm đi ngang qua thỉnh thoảng cũng tạt vào trò chuyện đôi câu.

Gia đình tề tựu bên nhau

“Ngày trước, mỗi dịp Tết nhất lại đau đầu vì phải chọn về bên nội hay bên ngoại. Bây giờ thì cả nhà đều ở đây rồi.” Đứng trước căn nhà mới giữa vùng quê, Trình Phương nhìn ra cánh đồng lúa trước cửa, trong giọng nói đầy sự yên lòng và mãn nguyện. Ngôi nhà này không chỉ thực hiện ước mong hồi hương của bậc phụ huynh, mà còn hóa giải bài toán nan giải của đôi vợ chồng.

Theo Zhihu