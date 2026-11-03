Đấu giá 5 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khởi điểm hơn 18.250 tỷ đồng

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UBND TP.HCM ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, giá trị công trình xây dựng trên đất và giá trị phân bổ hạ tầng để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Cụ thể, 5 lô đất gồm: 1.K7.9.HH (trước đây là R1), 1.K7.5.HH (R2), 1.K7.6.HH (R3), 1.K7.8.HH (R4) và 1.K7.7.HH (R5). Tổng giá trị được phê duyệt tại thời điểm tháng 10/2026 là hơn 18.253 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất hơn 11.316 tỷ đồng, áp dụng đối với diện tích 78.822,7 m² đất chung cư hỗn hợp cao tầng; giá trị công trình xây dựng trên đất hơn 6.360 tỷ đồng, tương ứng 3.790 căn hộ chung cư; giá trị phân bổ hạ tầng hơn 576,9 tỷ đồng.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, quy định pháp luật.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất một lần cho cả 3 lô đất 1.K4.1.MN, 1.K4.1.CS và 1.K4.1.PT thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) với tổng diện tích 21.028,1m2 , để xây dựng công trình trường học liên cấp (đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo).

Cũng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP còn tiến hành đấu giá quyền sử dụng khu đất 10.059,7 m² tại lô đất 1.K3.5.HH (trước đây là lô đất 3-12) để thực hiện dự án đầu tư có chức năng hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ. Các chỉ tiêu quy hoạch chủ yếu gồm tổng diện tích lô đất khoảng 1,00 ha, tầng cao tối đa 25 tầng, chiều cao tối đa 100 m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất là 10.198 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án gần 11.967 tỷ đồng. Tổ chức tham gia đấu giá để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản phải đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Do dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương ứng tối thiểu hơn 2.393 tỷ đồng.

Lô đất 1.K3.4.HH (trước đây là lô đất 3-5) cũng được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, chức năng dịch vụ chiếm 5%.

Tổng diện tích lô đất theo quy hoạch khoảng 0,64 ha. Công trình được phép xây dựng tối đa 6 tầng, chiều cao tối đa 24 m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần và quy mô dân số tối đa 608 người. Khu đất hiện không có tài sản gắn liền với đất.

Giá khởi điểm của khu đất gần 2.092 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 2.352 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Tổ chức tham gia đấu giá để thực hiện dự án có vốn chủ sở hữu tối thiểu 470,4 tỷ đồng.